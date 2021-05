Landkreis Gifhorn

Mit Tempo 66 statt der erlaubten 30 km/h hat die Polizei am Mittwoch einen Temposünder vor Schule und Kindergarten in Vordorf erwischt. Konsequent sind ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein laut Polizei „empfindliches Bußgeld“. Insgesamt stellte die Polizei an der Hauptstraße in Vordorf 25 Verstöße innerhalb von zweieinhalb Stunden fest. Auch an weiteren Stellen im Landkreis fanden am Mittwoch Tempo-Kontrollen statt.

Auf der Dalldorfer Straße in Meinersen stellte die Polizei innerhalb von zwei Stunden 25 Verkehrsverstöße fest. Ein Fahrer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 35 km/h. Konsequenzen sind ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein empfindliches Bußgeld.

Auf der Haustenbecker Straße in Isenbüttel wurde eine Autofahrerin mit 73 km/h statt der erlaubten 50 erwischt. Zudem benutzte sie ihr Mobiltelefon. Konsequenz allein für die Handynutzung sind ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Insgesamt stellte die Polizei in Isenbüttel 20 Verstöße in zweieinhalb Stunden fest.

Von der Redaktion