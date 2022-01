Gifhorn

Die Polizei hat am Dienstag eine BMW-Fahrerin gestoppt, die auf der B 4 nördlich von Gifhorn mit 137 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war. Auf die Gifhornerin kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg zu. Laut Polizei wird die Bußgeldbehörde aufgrund der Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung eine Erhöhung der Geldbuße prüfen.

Bei der 80-minütigen Kontrolle am Dienstagmittag auf der B 4 nördlich von Gifhorn – dort, wo der vierspurige Bereich endet und Tempo 80 gilt – hat die Polizei insgesamt zwei Verstöße gegen das Überholverbot und 26 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Von der AZ-Redaktion