Doppel-Festnahme in der Fußgängerzone

Polizeieinsatz in der Gifhorner Fußgängerzone am Samstagvormittag: Dabei nahmen die Beamten zwei mutmaßliche Paketbetrüger fest, ein dritter konnte entkommen. Die Ermittlungen dauern an.

Der Mitarbeiter einer Paketausgabestelle in der Torstraße alarmierte die Polizei. Die drei Männer, die sich zwei Pakete haben heraus geben lassen, kamen ihm verdächtig vor. Offenbar waren die Passdokumente gefälscht. Die Wache in der Hindenburgstraße schickte sofort Streifenwagen los. Noch rechtzeitig: Das Trio fiel den Beamten in Höhe C&A auf.

„Ein Täter flüchtete sofort in Richtung Lindenstraße“, teilte die Polizei mit. „Auf der Flucht verlor er seinen Rucksack und sein Handy.“ Er entwischte den Beamten. Nicht so seine beiden Kumpane. Die Polizei nahm sie noch an Ort und Stelle fest und brachte sie in die Inspektion.

Das war die Beute

Dort nahmen sich Ermittler der Kripo die beiden Beschuldigten vor, derweil Kollegen die beiden Pakete sicher gestellt und die Männer durchsucht hatten. „In den bestellten und abgeholten Paketen befanden sich Turnschuhe für etwa 1000 Euro.“ Das dürfte auch für jenen eine Überraschung sein, auf dessen Namen und Konto die Ware bestellt wurde: „Der Kunde, auf dessen Namen die Pakete widerrechtlich bestellt wurden, wusste von der Transaktion mit seinem Kundenkonto nichts“, so die Polizei.

Die beiden Beschuldigten wurden mangels Haftgründe wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern aber noch an.

