Der „Montagsspaziergang“ von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Gifhorn endete am Montagabend vorzeitig. Nachdem es zahlreiche Verstöße gegen die Versammlungsauflagen, also gegen FFP2-Maskenpflicht und Abstandsgebot, gab, beendete der Versammlungsleiter den „Spaziergang“.