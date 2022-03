Gifhorn

Eine Zeugin rief am Montag, 14. März, am Abend bei der Polizei an und meldete, sie habe zwei Personen bemerkt, die Außenspiegel von geparkten Autos im Hängelmoor beschädigt hätten. Die Beamten trafen die beiden Männer, 22 und 36 Jahre alt, in Tatortnähe an. Sie waren mit 1,39 und 2,57 Promille deutlich alkoholisiert und machten keine Angaben zum Tatvorwurf der Sachbeschädigung. Die Polizei hatte sie gerade gehen lassen, als einer der beiden Männer in der Limbergstraße erneut gegen einen geparkten Pkw schlug. Das beobachteten die Polizeibeamten und nahmen ihn daraufhin bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam. Bei sieben Autos wurden beschädigte oder verbogene Außenspiegel festgestellt, der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Von der AZ-Redaktion