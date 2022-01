Polizei zieht Bilanz vom Gifhorner „Montagsspaziergang“: Alles friedlich

Gifhorn

Eine positive Bilanz zog Gifhorns Polizei von den diversen Versammlungen am Montagabend. Es habe keine Vorkommnisse gegeben, berichtet Polizeisprecher Christoph Nowak und bezieht das sowohl auf den so genannten „Montagsspaziergang“ unter dem Motto „Transparenter politischer Dialog“ als auch auf die Versammlung des Gifhorner Bündnisses für Solidarität unter dem Motto „Solidarisches Verhalten in der Corona-Pandemie“ auf dem Marktplatz und die Mahnwachen der AfD und des Bündnisses für Solidarität auf dem Schillerplatz.

Die „Spaziergänger“ waren laut Polizei mit etwa 600 Teilnehmenden auf dem Schützenplatz gestartet, insgesamt seien in der Spitze um die 1000 „Spaziergänger“ unterwegs gewesen. Auf dem Marktplatz waren die „Montagsspaziergänger“ an der Kundgebung des Gifhorner Bündnisses für Solidarität mit lauten Buh-Rufen und dem Slogan „Wir sind auch das Volk“ vorbei gegangen, während die von der Polizei auf etwa 70 geschätzten Gegendemonstranten auf dem Marktplatz ruhig blieben, den „Spaziergängern“ die Rücken zukehrten und rote Karten in die Luft streckten. Es blieb friedlich.

Gut 20 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet

Nach der Abschlusskundgebung wurde die Versammlung gegen 21.10 Uhr auf dem Schützenplatz beendet. „Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden hielt sich an die geltenden Beschränkungen“, heißt es im Polizeibericht. Straftaten hatte die Polizei nicht zu vermelden, Nowak berichtet von gut 20 eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung.

Am Rande des Aufzugs war es am Stadthallenkreisel zu einem Verkehrsunfall gekommen: Ein Verkehrsteilnehmer war nicht den Anweisungen eines Polizeibeamten gefolgt, sodass der Beamte angefahren wurde. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus Gifhorn, konnte dieses aber noch am Abend wieder verlassen.

Von der AZ-Redaktion