Polizei sucht Zeugen des Schusses am Gifhorner Wasserturm

Gifhorn

Möglicherweise gab es Zeugen des Schusses in der Straße Am Wasserturm am Mittwochmittag. Polizei Gifhorn und Staatsanwaltschaft Hildesheim suchen die Fahrerin oder den Fahrer eines weißen SUV mit Glasschiebedach – vermutlich VW Tiguan. Auf Videoaufnahmen ist ersichtlich, dass das Fahrzeug am Mittwoch kurz vor der Schussabgabe in die Straße Am Wasserturm fuhr und nahe des Tatorts auch kurz die Fahrt stoppte. Somit ist davon auszugehen, dass die Fahrerin oder der Fahrer und eventuelle Beifahrerinnen und Beifahrer Zeugen der Tat wurden. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 98 00 zu melden.

Von der AZ-Redaktion