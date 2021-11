Polizei stellt in Gifhorn und Braunschweig radioaktive Gefahrstoffe und Waffen sicher

Gifhorn

Waffen, waffenähnliche Gegenstände und verschiedene Gefahrstoffe – unter anderem radioaktive Stoffe und potentiell kontaminierte Gegenstände – hat die Polizei im Zuge von Ermittlungen in Braunschweig und Gifhorn gefunden. Darüber informierte das Niedersächsische Umweltministerium.

Auf die Suche gegangen war die Polizei, weil ein Arbeitnehmer seinen Vorgesetzten bedroht hatte. Als Berater und Unterstützer mit dabei waren Fachleute der Stelle Strahlenschutz des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Die radioaktiven Stoffe und die potentiell kontaminierten Gegenstände wurden sichergestellt und zur weiteren Untersuchung in das Strahlenschutzlabor des NLWKN in Hildesheim gebracht.

Zwei Fläschchen der Atomsorte Nickel-63 gefunden

Erste Ergebnisse des NLWKN liegen nun vor. Bei den Fundstücken handelt es sich um zwei Fläschchen des Radionuklids Nickel-63, um eine umschlossene Strahlenquelle sowie kontaminierte Laborgeräte. Von zwei Eppendorf-Pipetten und eine Zange, beides potentiell kontaminierte Gegenstände, geht jedoch keine Gefahr aus. Außerdem wurde ein Abschirmgefäß mit einer umschlossenen Strahlenquelle geborgen. Die Hülle des Gefäßes war beim Auffinden allerdings nicht beschädigt, sodass keine radioaktiven Stoffe austreten konnten. Justizministerium und Staatsanwaltschaft gaben wegen der noch laufenden, strafrechtlichen Ermittlungen noch keine weiteren Details bekannt.

Außerdem wurde ein vergrabener Behälter mit zwei Fläschchen mit dem Radionuklid Nickel-63 entdeckt. Die Fachleute des NLWKN bargen den Behälter und schickten ihn ebenfalls zur Untersuchung ins Strahlenschutzlabor. Der Behälter war im Jahr 2006 von der Firma QSA Global GmbH, einer Vorgängerfirma von Eckert & Ziegler Nulitec GmbH in Braunschweig, als vermisst gemeldet worden. Seinerzeit hatte die Staatsanwaltschaft zusammen mit dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt und dem NLWKN ermittelt, auch der Niedersächsische Verfassungsschutz war involviert. Das Ermittlungsverfahren war jedoch im Januar 2007 ergebnislos eingestellt worden.

An derselben Stelle wie der Behälter wurden etwa zehn Liter potentiell kontaminierte Erde abgetragen.

Eine Halbwertszeit von 100 Jahren

Das Radionuklid Nickel-63 ist ein niederenergetischer Beta-Strahler mit einer Halbwertszeit von 100 Jahren. Die Reichweite der Strahlung in Luft beträgt wenige Zentimeter. Die gefundene Nickel-63-Lösung dient zur Beschichtung von Metallfolien. Diese Folien werden in Elektroneneinfangdetektoren verwendet, die in der Umwelt- oder Spurenanalytik eingesetzt werden.

Von der AZ-Redaktion