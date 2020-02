Polizei riegelt Westerholz stundenlang ab: „Es war unheimlich“

Westerholz

Westerholz in der Nacht von Freitag auf Samstag: Blaulicht überall, sogar die Ortsdurchfahrt ist komplett von der Polizei abgeriegelt. Westerholz am Samstagmorgen: Die Schlepper sind auf dem Feld, Bäume an der alten Schule werden gerade gefällt. Aber hier und da stehen die Westerholzer zusammen – eine dramatische Nacht liegt hinter ihnen. Einige erzählen der AZ, wie sie den Großeinsatz der Polizei erlebt haben.

Einige mussten Umwege fahren

Er wollte mit dem Taxi nach der mehrstündigen Blutwäsche nur noch nach Hause, doch da ging nichts mehr, berichtet ein 77-jähriger Westerholzer. Nur über Neudorf-Platendorf kam er dann schließlich doch noch nach Hause am Freitagabend. Dass überall Polizei stand, habe vor allem seine Frau die ganze Nacht „verrückt gemacht“.

Wenige Meter stehen sechs Westerholzer zusammen. Es gibt viel zu erzählen. Mehr als einen halben Tag waren sie abgeriegelt. So recht wusste auch am Samstagvormittag niemand, welches Haus denn nun genau im Visier der Einsatzkräfte war. Vermutungen, um wen es sich handeln könnte, möchten sie lieber aussprechen.

Ortsdurchfahrt nachts wieder frei

Gegen 23.30 Uhr hob die Polizei wenigstens die Sperrung der Ortsdurchfahrt. So konnten einige, die bislang gar nicht mehr zu ihren Häusern gelangen konnten, doch noch die Nacht im eigenen Haus verbringen. „Erschreckend“, findet ein 49-Jähriger, dass so etwas in Westerholz passiert. „In einer Großstadt erwartet man so etwas, aber doch nicht bei uns auf dem Dorf.“

Das Ungewisse quält

Auch am frühen Morgen weiß niemand im Ort, was genau Ursache für den Großeinsatz war. „Es wurde viel spekuliert – in den sozialen Medien und bei WhatsApp. Das haben wir die ganze Zeit natürlich gelesen.“ So richtig glauben konnte aber niemand die Spekulationen. So ganz im Ungewissen schlafen gegen zu müssen, da schilderte eine 71-jährige Westerholzerin „ein mulmiges Gefühl“. Die ganze Nacht spiegelte sich Blaulicht in ihrem Schlafzimmerfenster – „ es war unheimlich“.

Irgendwann am frühen Samstagmorgen sickerte dann erst die Polizeimeldung durch, es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit. „Aber man macht sich doch einen Kopf, was da bei uns passiert ist“, sagt ein Anwohner (49).

Von Andrea Posselt