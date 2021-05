Polizei meldet auffällig viele Verstöße gegen Corona-Regeln

Landkreis Gifhorn

Während es in der vergangenen Zeit kaum berichtenswerte Verstöße gegen die bestehende Corona-Verordnung des Landes gab, mussten die Beamten der Polizei Gifhorn am vergangenen Wochenende gleich mehrere Verstöße bearbeiten.

Große Hochzeitsfeier und ein unerlaubtes Treffen auf dem Real-Parkplatz

Bereits am Freitagnachmittag kamen 35 Erwachsene und mehrere Kinder zu einer Hochzeitsfeier in Ohof zusammen. Am anschließenden Abend trafen sich 15 Erwachsene in einem Vereinsheim in Schönewörde, auf dem Parkplatz des Real-Markts in Gifhorn waren 50 bis 60 Fahrzeuge versammelt. Beim Eintreffen der Beamten fuhr ein Großteil der Fahrerinnen und Fahrer einfach davon.

Am Samstagnachmittag feierten 40 bis 50 Personen in Rötgesbüttel Hochzeit, am frühen Sonntagabend trafen sich etwa 30 Heranwachsende an der Allerwelle. Auch sie flüchteten beim Eintreffen der Beamten schlagartig. Außerdem kam es zu Treffen von mehreren Jugendlichen in einer Hütte am Maikampsee sowie an der Marina Abbesbüttel. Wie auch bei den anderen Verstößen wurden auch hier weder eine Mund-Nase-Bedeckung getragen noch Abstände eingehalten.

Eine bislang einmalige Anhäufung von Verstößen

Diese Anhäufung von Verstößen ist im Zeitraum der Corona-Pandemie einmalig im Landkreis Gifhorn. Die Polizei appelliert daher eindringlich an alle, sich wie zuvor auch an die geltenden Vorschriften zu halten.

Von der AZ-Redaktion