Transvaal: Raser mit 140 km/h erwischt

Landkreis Gifhorn

Auch auf den Straßen des Landkreises Gifhorn führte die Polizei am vergangenen Wochenende Geschwindigkeitsmessungen durch. Kontrollorte waren Transvaal, Allenbüttel sowie die Bundesstraße 4 südlich von Meine.

Transvaal : Spitzenreiter mit 140 km/h

Am Freitagnachmittag zwischen 15 und 16.30 Uhr postierten sich die Beamten an der Kreisstraße 29 bei Transvaal, wo Tempo 70 gilt. In dieser Zeit fuhren zehn Autos mit Geschwindigkeiten von 89 bis 140 km/h dort vorbei. Erst vergangene Woche hatte die Polizei dort einen Autofahrer erwischt, der mit 129 km/h unterwegs war.

83 km/h in Allenbüttel gemessen

Auf der Landesstraße 321 (Lange Straße) im Zuge der Ortsdurchfahrt von Allenbüttel wurde die Geschwindigkeit am Samstagmorgen in der Zeit von 7.50 bis 9 Uhr kontrolliert. Bei erlaubtem Tempo 50 fuhren während einer Stunde vier Autofahrer mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 83 km/h durch den Ort.

Meinholz: 132 km/h bei erlaubtem Tempo 80

Ein weiterer Kontrollort war am frühen Montagmorgen zwischen 4 und 5 Uhr die Bundesstraße 4 zwischen Meine und Meinholz, an der Stelle, wo Tempo 80 gilt. Hier passierten drei Autofahrer mit Geschwindigkeiten zwischen 111 und 132 km/h die Messstelle.

Allen Temposündern drohen nun teils empfindliche Bußgelder, Punkte in Flensburg sowie in drei Fällen auch ein Fahrverbot.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion