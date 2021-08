Polizei erwischt 33 Verkehrssünder auf der B4 bei Gifhorn

Gifhorn

Auf der B4 in Fahrtrichtung Norden kontrollierten die Gifhorner Verfügungseinheit und die Bereitschaftspolizei Braunschweig am Dienstagnachmittag erneut den Verkehr – an der Stelle, wo die Bundesstraße sich von vier auf zwei Fahrbahnen verjüngt, gelten Tempo 80 und Überholverbot. Innerhalb der gut zweistündigen Kontrolle wurden 33 Verstöße festgestellt: Vier Fahrerinnen und Fahrer überholten verbotswidrig und 29 Fahrerinnen und Fahrer fuhren zu schnell. Spitzenreiter an diesem Nachmittag war ein 54-Jähriger aus Gifhorn, der mit Tempo 131 erwischt wurde. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Von der AZ-Redaktion