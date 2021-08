Polizei erwischt 24 Verkehrssünder auf der B4 bei Gifhorn

Gifhorn

Die Polizei hat auch am Mittwochvormittag wieder auf der B4 in Fahrtrichtung Norden den Verkehr kontrolliert. Innerhalb von zwei Stunden wurden 28 Fahrerinnen und Fahrer in Höhe der Abfahrt Gamsen von der Bereitschaftspolizei Braunschweig und einer Funkstreifenwagenbesatzung der Gifhorner Polizei aus dem Verkehr und zur Rechenschaft gezogen. 24 Verkehrsteilnehmer waren zu zügig unterwegs.

Lesen Sie auch Gifhorns Polizei schnappt an drei Stellen Verkehrssünder

Spitzenreiter war mit 129 Stundenkilometern bei erlaubtem Tempo 80 ein junger Gifhorner. Er muss mit einem Fahrverbot, Punkten im Fahreignungsregister und einem empfindlich hohen Bußgeld rechnen – laut Bußgeldrechner muss er einen Monat zu Fuß gehen, 160 Euro plus Verwaltungsgebühr zahlen und bekommt zwei Punkte. Vier weitere Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an das geltende Überholverbot.

Von der AZ-Redaktion