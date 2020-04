Polizei: 14 Menschen sterben auf den Straßen im Kreis Gifhorn

Gifhorn

14 Menschen sind im vorigen Jahr bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen – drei mehr, als im Jahr davor. Dagegen ist die Zahl der Schwerverletzten gesunken. Am Mittwoch hat die Gifhorner Polizei die Unfallstatistik 2019 für den Landkreis vorgestellt.

Ein Autofahrer war nicht angeschnallt, ein 81-Jähriger geriet aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, ein 79-Jähriger übersieht beim Einbiegen vom Feldweg auf die Straße einen Lastwagen: drei Beispiele von Unfällen mit tödlichen Folgen im vorigen Jahr. „Da sind viele dabei, bei denen wir aus polizeilicher Sicht wenig machen können, um sie zu verhindern“, sagt Verkehrsexperte Winfried Enderle. Hinnehmen will er die Zahl dennoch nicht. „Jeder Tote ist einer zu viel.“

So viele Menschen starben

In den vergangenen Jahren schwankte die Zahl der Toten zwischen neun (2016) und 13 (2015 und 2017). Mehr Tote als 2019 gab es zuletzt 2012 mit 19 Opfern.

So viele Menschen wurden schwer verletzt

Bei 97 Unfällen wurden 2019 124 Menschen schwer verletzt, das sind 6,1 Prozent weniger als 2018. „Da haben wir eine schöne Abnahme“, sagt Enderle. 132 Schwerverletzte waren es 2018. Weniger Schwerverletzte als 2019 waren es zuletzt 2015 mit 106. „Vielleicht haben wir da etwas durch unsere Kontrollen erreicht“, mutmaßt Enderle.

Einen leichten Anstieg gibt es dagegen bei den Leichtverletzten.Bei 513 Unfällen verletzten sich 745 Menschen leicht, 2018 waren es 727.

Rekord bei den Wildunfällen

Die Zahl der Unfälle insgesamt stieg um 8,3 Prozent von 4425 auf 4789. Darunter sind 1644 Wildunfälle – 21,1 Prozent mehr als noch 2018 und so viel wie nie zuvor.

Trend nach oben: Im vorigen Jahr gab es wieder mehr Baumunfälle. Quelle: Archiv

Mehr Baumunfälle: Die Zahl der Kollisionen stieg von 81 auf 84. Einen steten Anstieg gibt es seit 2016 (70). Wie im Vorjahr starben bei fünf Unfällen Menschen. In den Jahren zuvor schwankt die Zahl der tödlichen Unfälle in dieser Kategorie zwischen zwei und vier, zuletzt mehr tödliche Unfälle gab es 2012 mit neun. Es gab im vorigen Jahr mit 23 einen Unfall mit Schwerverletzten mehr als 2018. Die Zahl der Unfälle mit Leichtverletzten sank von 35 auf 27.

Unfälle mit Fußgängern

Die Zahl der Unfälle mit Fußgängern nimmt weiter ab. Sie sank innerhalb eines Jahres um 22,5 Prozent von 40 auf 31. Allerdings gab es 2019 einen Todesfall, 2018 keinen. Dagegen verzeichnete Enderle 2018 noch acht Unfälle mit Schwerverletzten, diesmal fünf.

Negativ-Trend bei Radfahrern

Einen deutlichen Negativ-Trend nach oben stellt Enderle dagegen bei den Radfahrern fest. Die Zahl der Unfälle, bei denen diese verletzt oder getötet wurden, stieg um 35,9 Prozent von 92 in 2018 auf 125 in 2019. In beiden Jahren kamen jeweils zwei Radler ums Leben, 14 wurden 2018 und 17 im vergangenen Jahr schwer verletzt. Die Anzahl der verletzten Pedelec-Piloten stieg um sechs auf nunmehr insgesamt zehn. Enderle kündigt deshalb an: Die Sicherheit der Radfahrer werde in diesem Jahr ein Schwerpunktthema der Gifhorner Polizei.

Von Dirk Reitmeister