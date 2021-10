Gifhorn

Auf der Kreisstraße 114 kam es laut Polizei am Dienstagnachmittag zu einer Unfallflucht. Ein Mann aus Gifhorn fuhr demnach gegen 13.20 Uhr mit seinem silberfarbenen Chrysler aus Wolfsburg kommend in Richtung Gifhorn.

In der langgezogenen Rechtskurve hinter dem Ilkerbruch kam ihm plötzlich ein schwarzer VW Passat B6 auf seiner Fahrspur entgegen, der ein anderes Fahrzeug überholte. Der Gifhorner bremste, kam ins Schleudern und fuhr schließlich in den Graben neben der Straße. Verletzt wurde er nicht, an seinem Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden.

Die beiden Fahrzeuge setzten ihre Fahrt fort. Die Person, die von dem schwarzen Passat B6 überholt wurde, wird als Zeuge oder Zeugin gesucht. Andere Zeugen und alle Hinweisgeber in dieser Sache melden sich bitte bei der Polizei Meine unter Tel. (0 530 4) 91 230.

Von unserer Redaktion