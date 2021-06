Gifhorn

Weil auf den Straßen des Gifhorner Kreisgebietes weiterhin zu schnell gefahren wird, halten die Ordnungshüter dagegen: Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion nahmen am Montag sieben Stunden lang Raserinnen und Raser ins Visier. Mit Laser-Pistolen und einem Radarfahrzeug wurde im gesamten Landkreis gemessen. Eine junge Polizistin koordinierte die Aktion.

Dort kontrollieren, wo es durch Tempoüberschreitungen immer wieder besonders häufig kracht: Kommissarin Nane Gr0te, Beamtin des Einsatz- und Streifendienstes, hatte vor 14 Tagen damit begonnen, die Kontrollen sorgfältig vorzubereiten. „Das Erstellen eines genauen Ablauf- und Personalplanes gehört dazu“, so die 24-Jährige. Zwölf Beamtinnen und Beamte – darunter auch das Team der Verfügungseinheit der Gifhorner Inspektion – waren am Montag mit dabei.

Tempomessungen auf der K 114

„Los ging’s bereits um 6.30 Uhr auf der K 114 in Höhe der Abfahrt zum Lehmweg“, berichtet Nane Grote. Weil es auf diesem Abschnitt der Tangente immer wieder zu schweren Unfällen kommt, packten die Beamtinnen und Beamten die Laser-Pistolen aus, um die Autos in einer Distanz von bis zu 1000 Metern anzuvisieren. „Innerhalb von nur kurzer Zeit wurden fünf Verstöße festgestellt – in der dortigen 70er-Zone war der Schnellste mit 93 Sachen unterwegs“, weiß Grote. Gemessen wurde auf der K 114 bis 8.45 Uhr – also mitten im morgendlichen Berufsverkehr.

Kontrollstelle auf dem B 188-Parkplatz nahe der Abfahrt Neubokel: Autofahrerinnen und Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren, wurden herausgewunken und mussten zahlen. Quelle: Lea Rebubschat

Nur wenig später verlegte die Kontrolleinheit dann auf den Parkplatz der B 188 unweit der Abfahrt nach Neubokel. „Auch hier handelt es sich um eine Unfallhäufungsstelle“, ergänzt Polizeisprecher Christoph Nowak. Auf dem viel befahrenen Streckenabschnitt der Bundesstraße 188 zwischen Brenneckenbrück und dem Leiferder Kreisel hätte es allein in den vergangenen drei Jahren durch Raserei zwei Unfalltote gegeben, so der Oberkommissar.

Unfälle durch zu hohes Tempo

Weiter ging’s mit Laser-Messungen eineinhalb Stunden später auf der Kreisstraße 7 in Höhe der Wesendorfer Mülldeponie. „Ebenfalls ein Unfallschwerpunkt – immer wieder gibt es auch dort durch Raserei Tote und Verletzte“, so Jana Grote. Zeitgleich waren zu diesem Zeitpunkt weitere Beamtinnen und Beamte mit Tempomessungen im Gifhorner Nord- und Südkreis beschäftigt – unter anderem auf der B 4 bei Mahrenholz und der B 4 im Papenteich im Bereich Vordorf/Meine. Dabei kam auch ein Radarwagen zum Einsatz.

Wer das Gaspedal durchtritt und Tempobegrenzungen ignoriert, gefährdet sich und andere Menschen. Bei den mehr als 3800 Verkehrsunfällen im Jahr 2020 war Raserei oftmals Ursache. Besonders häufig kracht’s außerorts. Das zeigen Zahlen der Statistik. Mit Kontrollen – Montag gab es sie im gesamten Kreisgebiet – versucht Gifhorns Polizei gegenzusteuern. 53 Verstöße wurden festgestellt.

Genau 3894 Unfälle ereigneten sich im vergangenen Jahr auf den Straßen des Gifhorner Kreisgebietes. Die meisten Unfälle gab es wiederum außerorts (2087), innerorts gab es 2020 lediglich 1807 Verkehrsunfälle. Troz Corona-Lockdown im zurückliegenden Jahr weist die Statistik der Gifhorner Polizei noch immer 67 Unfälle mit schwerverletzten Personen aus. Bei diesen Unfällen gab es 81 Schwerverletzte, 13 Menschen starben 2020 bei Unfällen (14 in 2019).

Die Kontrolle verlieren

Wer außerhalb geschlossener Ortschaften zu schnell unterwegs ist, kann rasch die Kontrolle über sein Fahrzeug verlieren. Das belegen unter anderem die Zahlen für die sogenannten Baumunfälle mit verletzten Personen. Hier gab es gegenüber 2019 sogar eine Zunahme von 20 Prozent – von 27 auf 39. Die meisten dieser Unfälle – acht Personen verloren ihr Leben – ereigneten sich auf Bundes- und Landesstraßen. In 79 Fällen war 2020 übrigens Raserei die Unfallursache.

Schwere Verkehrsunfälle im Landkreis Gifhorn: In vielen Fällen ist Raserei die Ursache. Mit Kontrollen steuert die Polizei gegen. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

Den Druck auf Raserinnen und Raser und uneinsichtige Verkehrsteilnehmer erhöhen, um schlimme Folgen zu vermeiden: „Die Verkehrsüberwachungen ist einer unserer Hauptaufgaben“, begründet Gifhorns Polizeisprecher Christoph die Tempo-Messungen am Montag im gesamten Kreisgebiet. 1265 Kontrollen, die gezielt und neben der Streifentätigkeit stattgefunden haben, gab es allein 2020. 7200 Verstöße wurden dabei festgestellt.

Zehn Kontrollstellen

Am Montag wurden in sieben Stunden an insgesamt zehn Kontrollstellen gemessen. Das Ergebnis: 53 Verstöße, davon 43 im Bereich eines Verwarngeldes (niedrige Überschreitung) und zehn Verstöße die ein Bußgeld nach sich ziehen. „Heraus stach ein Leiferder, der mit seinem Toyota auf der L 283 fuhr und dabei mit Tempo 111 gemessen wurde“, so Nowak. Dort gelte aufgrund der Fahrbahnerneuerung eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h. Auf den Mann komme darum nun neben dem Bußgeld auch ein Fahrverbot zu, führt der Gifhorner Polizeisprecher aus.

„Insgesamt kann jedoch festgestellt werden, dass die überwiegende Mehrheit der Fahrerinnen und Fahrer sich an die geltenden Höchstgeschwindigkeiten gehalten hat“, lobt Nowak.

Von Uwe Stadtlich