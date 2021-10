Gifhorn

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte vom Geländes eines Motorradhändlers an der Hugo-Junkers-Straße in Gifhorn zwei Quads. Um auf das Gelände zu gelangen, wurde eine Öffnung in den Zaun geschnitten. Anschließend brachen die Täter das Hoftor auf und entwendeten zwei zur Reparatur befindliche Quads aus einem Unterstand. Zum Transport der Fahrzeuge muss laut Polizei ein Trailer oder Sprinter genutzt worden sein.

Zeugen, die in der Tatnacht Beobachtungen gemacht oder zuvor verdächtige Personen/ Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Gifhorn, unter Tel. (0 53 71) 98 00, zu melden.

Von unserer Redaktion