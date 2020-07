Zwei mutmaßliche Geldautomaten-Knacker sind am Dienstag verhaftet worden. Das BKA, das die Aktion leitete, ließ in diesem Zusammenhang mehrere Objekte durchsuchen – darunter auch ein Haus in der Winkler Straße in Gifhorn. Dort war ein Polizei-Großaufgebot im Einsatz.