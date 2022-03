Polizei-Kontrolle an der B4 bei Gifhorn: Raser mit 54 km/h zu viel geschnappt

Gifhorn

Am Dienstagnachmittag führten Beamte der Polizei Gifhorn zusammen mit Beamten der Bereitschaftspolizei Braunschweig eine Verkehrsüberwachung auf der B4 durch. Kontrollstelle war das nördliche Ende des vierspurigen Bereichs bei Gifhorn. Dort gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und ein Überholverbot. Gegen dieses verstießen sechs Autofahrerinnen und Autofahrer während der zweieinhalbstündigen Messung, ganze 36 waren zu schnell unterwegs. Darunter auch ein 61-Jähriger mit seinem Volkswagen. Er wurde mit 134 km/h erwischt. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte. Einem Strafverfahren muss sich ein 29-Jähriger stellen. Er fuhr an der Kontrollstelle vorbei und streckte den Beamten den Mittelfinger entgegen. Wenige Meter weiter stoppten ihn andere Beamte.

Von der AZ-Redaktion