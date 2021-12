Gifhorn

Gifhorns Polizei stellt sich für die Zukunft auf – nicht nur mit der Sanierung der Wache: Wer per Telefon die Notrufnummer 110 wählt, landet ab sofort in einer Regionalleitstelle in Braunschweig. Dort wird zukünftig noch schneller und effizienter geholfen. Zentral werden die Einsätze von hier aus abgearbeitet und gemanagt.

Die Polizeidirektion Braunschweig war wesentlicher und letzter Bestandteil einer landesweiten Modernisierung des Notruf- und Einsatzmanagements in allen Polizeibehörden des Landes. 3,7 Millionen Euro wurden seit Januar dort in das Projekt investiert, um die Zusammenführung der bisher an den vier Standorten der umliegenden Polizeiinspektionen betriebenen dezentralen Einsatzleitstellen möglich zu machen – darunter auch die Leitstelle der Gifhorner Polizei-Inspektion. Auf drei Ebenen mit einer Gesamtfläche von 500 Quadratmetern sind in der neuen Regionalleitstelle in Braunschweig 22 moderne Arbeitsplätze für die knapp 100 tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstanden, die inzwischen rund um die Uhr erreichbar sind.

Neues Notruf-Management für Gifhorn

„Ende November wurde das Notruf- und Einsatzmanagement aus Gifhorn in die Regionalleitstelle nach Braunschweig übertragen. Das funktionierte problemlos, es sind bisher keine Schwierigkeiten aufgetreten“, sagt Gifhorns Polizeisprecher Christoph Nowak. „Es klappt wirklich gut“, versichert der Polizeisprecher, dass es beim Umlegen des Notrufschalters alles nach Plan gelaufen ist.

Mehr als 170.000 Polizei-Einsätze

Die Kommunikation zwischen der neuen Regionalleitstelle der Polizeidirektion (PD) Braunschweig und den Einsatzkräften in den Polizeiinspektionen erfolge dabei unverändert „mittels digitaler Funktechnik oder telefonisch“, so Nowak. In der neuen Leitstelle in Braunschweig würden künftig jährlich rund 209.000 eingehenden Notrufe für die gesamte PD Braunschweig angenommen und mehr als 170.000 Soforteinsätze der Polizei koordiniert.

Schnelle Hilfe im Notfall

Um schnell helfen zu können, würden in der neuen Mammut-Leitstelle unter anderem auch Polizistinnen und Polizisten mit entsprechenden Ortskenntnissen für die jeweiligen Regionen eingesetzt. Zur professionellen Abarbeitung der eingehenden Notrufe würden die Disponentinnen und Disponenten zudem auf ein Einsatzleitsystem zurückgreifen, dass ihnen zahlreiche Auswahloptionen und Hilfen anbiete, um Einsatzadressen schnell und eindeutig zuzuordnen.

Keine Kostensteigerung bei Bauprojekt

Die Überführung der Leitstelle Gifhorn in die Regionalleitstelle der Polizeidirektion Braunschweig führe weder zu Bauverzögerungen noch zu einer Kostensteigerung bei der angelaufenen Modernisierung und Sanierung des Wachbereichs im Inspektionsgebäude in der Hindenburgstraße, so Gifhorns Polizeisprecher „Sie wurde bei der gesamten Bauplanung und -umsetzung bereits berücksichtigt“, erläutert Nowak.

„Die laufenden Umbaumaßnahmen der Polizeiinspektion Gifhorn zielen auf die Sicherung des Gebäudes und des Wachbereiches sowie auf die Ertüchtigung der Infrastruktur für Gebäude- und IT-Technik ab“, geht Nowak auf das von langer Hand geplante Projekt ein. Eine Million Euro sind dafür veranschlagt. Beendet werden die Baumaßnahmen vermutlich im Herbst 2022.

Von Uwe Stadtlich