Polizei Gifhorn sucht nach einem Unfall Geschädigten und Zeugen

Gifhorn

Der Vorfall liegt bereits ein paar Tage zurück, doch die Gifhorner Polizei hofft trotzdem, den unfall noch aufzuklären: Bereits am Freitag vor einer Woche kam es auf der Bundesstraße 4 im Bereich Heidland zu einem Unfall. Beim Auffahren auf die Bundesstraße übersah die Verursacherin in ihrem silbernen Renalut Kangoo einen silbernen Kastenwagen, eventuell ein VW Caddy, so dass die Außenspiegel zusammenstießen.

Anschließend versuchte die Frau mittels Winken auf sich und den Unfall aufmerksam zu machen. Der bislang unbekannte Fahrer hatte den Zusammenstoß wohl aber nicht bemerkt. Er winkte zwar zurück, setzte die Fahrt aber Richtung Norden fort. Sein Fahrzeug hat ein Braunschweiger Kennzeichen (BS) und daneben einen Aufkleber mit dem Niedersächsischen Wappen.

Zeugen oder der Geschädigte selbst werden gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn zu melden unter Tel. (0 53 71) 98 00.

Von der AZ-Redaktion