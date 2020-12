Kreis Gifhorn

Zu mehreren Diebstählen im ganzen Kreisgebiet bittet aktuell die Polizei Zeugen um Hinweise. Es geht um einen VW Bus, ein Weidezaungerät und Bargeld.

Der Autodiebstahl ereignete sich auf dem Parkplatz des E-Centers in Meine am Donnerstag, 10. Dezember. „Eine 41-Jährige aus Calberlah stellte ihren 20 Jahre alten, silbernen VW T 4 um kurz nach 8 Uhr dort ab, um Einkäufe zu erledigen“, so Polizeisprecher Thomas Reuter. „Als sie nach einer knappen Viertelstunde zurückkehrte, bemerkte sie den Diebstahl des Transporters.“ Nun hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Denn: „Auf den Videoaufzeichnungen ist zu sehen, dass eine Frau zur Tatzeit direkt neben dem VW Bus stand und den Diebstahl eigentlich mitbekommen haben müsste“, sagt Reuter. „Der Parkplatz war zudem gut besucht.“

Das Weidezaungerät – eine Power Station BD 600 des Herstellers AKO Agrartechnik – erbeuteten bislang unbekannte Täter von einer Rinderwiese an der Kreisstraße zwischen Steimke und Obernholz irgendwann zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr. Reuter: „Der 53-jährige Eigentümer hatte den Zaun erst im März dieses Jahres für rund 500 Euro angeschafft und an seiner Rinderweide aufgestellt.“

Trickdieb in Meinerser Netto-Markt

Mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutete ein Trickdieb am Mittwochabend im Netto-Markt in Meinersen. „Der männliche, bislang unbekannte Täter täuschte gegen 18 Uhr vor, an der Kasse des Discounters Geld wechseln zu wollen“, berichtet Reuter. „Währenddessen gelang es ihm, unbeachtet in die Kasse zu greifen und mehr als 800 Euro zu entwenden.“ Beschrieben werde der Mann so: 20 bis 35 Jahre alt, schwarze Haare, südländisches Aussehen, dunkel gekleidet, sprach gebrochen deutsch, kommunizierte überwiegend in englischer Sprache.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

In allen drei Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Tel. (0 53 71) 98 00, (0 58 32) 97 93 40 oder (0 53 72) 9 78 50.

