Gifhorn

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich bereits am Dienstag, 8. März, auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn ereignete. Demnach bog gegen 9.10 Uhr ein dunkler BMW von der Bahnhofstraße nach rechts auf die Braunschweiger Straße ein und fuhr dabei eine 79- jährige Fußgängerin an, die ihr Fahrrad schob. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht.

Der Autofahrer, ein etwa 60-jähriger Mann, stieg aus, half der Frau auf und sagte zu, den Wagen abzustellen und dann zurück zu kommen. Allerdings entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich weiter um die Frau zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen.

Zeugen des Unfalls, die Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer oder dem BMW machen können, wenden sich bitte unter Tel. (0 53 71) 98 00 an die Polizei Gifhorn.

Von der AZ-Redaktion