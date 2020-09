Gifhorn

Der 21-Jährige, der am Sonntagnachmittag einen unbekannten Sprengkörper unter einem Dienstwagen der Polizeiinspektion zündete, wurde am Montagmorgen der Kripo übergeben: „Es laufen Vernehmungen“, so Polizeisprecher Christoph Nowak. Auf Twitter bittet die Dienststelle darum, in sozialen Netzwerken kursierende Handy-Videos von der Tat nicht zu teilen.

„Eine der beiden Aufnahmen zeigt einen strafrechtlich relevanten Inhalt“, begründet Nowak das Anliegen, solche „Videos von nichtoffiziellen Kanälen“ nicht weiter zu verbreiten. „Außerdem könnte es Menschen beunruhigen, das muss einfach nicht sein.“ Auch sei die Frage, wie die Videos entstanden seien, Teil der laufenden Ermittlungen. Zu sehen ist in den besagten, einige Sekunden langen Aufzeichnungen, wie der 21-jährige Gifhorner einen Gegenstand unter den Elektro-Passat wirft, und die Detonation sowie seine danach folgende Festnahme durch zwei Beamte der Inspektion.

„Keine politische Motivation“

Aufgrund der laufenden Ermittlungen, die möglicherweise in einen Antrag auf Haftbefehl gegen den amtsbekannten jungen Mann münden, hält sich die Polizei mit Einzelheiten zum Verfahren zurück. Bekannt ist mittlerweile der Grad der Alkoholisierung zur Tatzeit, sie lag laut Nowak bei 2,7 Promille. Ob die Tat wie zunächst vermutet einen persönlichen Hintergrund hat, einen Racheakt darstellt, müsse weiter untersucht werden. „Für eine politische Motivation oder Gewalt gegen eine staatliche Institution gibt es aber derzeit keinerlei Hinweise“, so Nowak.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen den 21-Jährigen, der in der Vergangenheit mehrfach mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten sei, richten sich auf zwei Verfahren: das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion in Verbindung mit dem Verdacht der schweren und gefährlichen Körperverletzung, da durch den ohrenbetäubenden Knall der Detonation ein Beamter verletzt wurde, der zu der Zeit hinter den Fenstern der angrenzenden Wache Dienst tat und sich nun in ärztlicher Behandlung befindet.

Techniker inspizieren Fahrzeug

Die Explosion sei nach ersten Erkenntnissen möglicherweise durch einen „illegalen pyrotechnischen Gegenstand“ herbeigeführt worden – die landläufig als „Polenböller“ bezeichneten Sprengkörper können eine enorme Sprengkraft entwickeln. „Inwieweit das Fahrzeug beschädigt wurde, unter dem gezündet wurde, müssen wir gucken. Techniker werden es inspizieren“, so Nowak.

