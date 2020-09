Kästorf soll ein neues Wohngebiet bekommen. Das kann der Ortsrat in seiner nächsten Sitzung am 7. September auf den Weg bringen. Und noch viel mehr: Gibt es künftig in allen Ortsteilen Mitfahrbänke? Und: In welche Richtung soll es künftig mit Rad-, Fuß- und Autoverkehr in Gifhorn gehen?