Pilgern mit straffällig gewordenen Jugendlichen aus Gifhorn: So bekommen sie den Kopf frei

Gifhorn

Seit drei Jahren hat das Team von ZoB (Zielgruppenorientierte Bildungsangebote) um Uta Bausmann ein innovatives Angebot im Repertoire, das so manchen Teilnehmenden an seine Grenzen führt: Sozialpädagogisches Pilgern für straffällig gewordene Jugendliche – die bekommen in der Natur den Kopf frei.

Bis zu acht Jugendliche machen sich zusammen mit drei Betreuenden auf den Weg. „Angefangen hat eine damalige Kollegin mit einer Route von Hameln nach Loccum,“ erinnert sich Uta Bausmann. In Hameln befindet sich das Jugendgefängnis, in Loccum ein großes Kloster. Diese Symbolik wurde bewusst gewählt. Jetzt geht es zweimal im Jahr in den Vorharz, etwa von Braunschweig über Wolfenbüttel nach Schladen oder Osterwiek. Die Gruppen übernachten in Jugendgästehäusern oder auch mal in einer Pension.

Die Tagesetappen betragen etwa 25 Kilometer

Tagesetappen von 25 Kilometern sind dabei keine Seltenheit. In vier Tagen werden etwa 70 Kilometer zurückgelegt. „Wir haben schon ein taffes Programm,“ erklärt Mitarbeiterin Ilka Wittstock stolz.

Pilgern, das heißt in erster Linie, sich auf den Weg zu machen. Beim ZoB gehören weitere Elemente dazu: Bewusstes Schweigen, Austausch in der Gruppe, stilles Nachdenken im Wald, seine persönliche Situation reflektieren, sich neue Ziele für die Zukunft setzen.

Vor dem Start gibt’s ein Probepilgern

Viele der Teilnehmenden haben so etwas noch nie gemacht. Da ist es gut, dass erstmal ein Probepilgern um Gifhorn stattfindet, um die Jugendlichen vorzubereiten: Welche Kleidung ist die Richtige? Wie teile ich meine Energie ein? Was muss ich in meinem Rucksack mitnehmen, was kann zuhause bleiben?

Wie bei allen Angeboten des ZoB werden auch hier die Jugendlichen von der Jugendhilfe im Strafverfahren zugewiesen. Einige sind anfangs wenig motiviert, anderen fehlt die körperliche Fitness, doch das Gruppenerlebnis und das Rauskommen aus dem Alltag motiviert.

Viele Aktionen in der Natur

Auch in anderen Kursen führt das ZoB-Team Aktionen in der Natur durch. Mal geht es am Schlosssee vorbei in den Wald, mal in den Elm oder zu Arbeitseinsätzen in Riddagshausen. Die wald- und erlebnispädagogischen Einheiten beeindrucken viele der Jugendlichen stark. „Viele der Teilnehmenden wohnen zwar ländlich, kommen aber nie wirklich raus aus ihrem Umfeld,“ erklärt Bastian Maas, „die Ausflüge bewirken etwas bei den Jugendlichen, hinterher arbeiten sie anders mit.“

Während das Pilgern gesondert unterstützt werden muss, etwa durch Stiftungen, werden die Projekte des ZoB vom Landkreis und vom Land finanziert. Dadurch kann der ZoB unterschiedliche deliktspezifische Angebote realisieren, die zudem auf die individuellen Bedürfnisse der jungen Menschen abgestimmt sind. Die Jugendlichen merken, dass die Mitarbeitenden für sie da sind, und bleiben oft auch nach der Maßnahme noch im Kontakt, suchen Unterstützung bei der Jobsuche oder anderen persönlichen Herausforderungen.

