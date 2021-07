Gifhorn

Eine weitere Sportart hat in Gifhorn Fuß gefasst: Pickleball. Der in den USA schon in den 1960er Jahren entwickelte Mix aus Tischtennis, Tennis und Badminton ist erst vor einigen Jahren in Europa und damit auch in Deutschland angekommen, gewinnt seitdem aber rasch an Popularität. Jetzt zählt er auch zum Angebot des MTV Gifhorn.

In den USA, dem Ursprungsland, ist Pickleball Volkssport. So weit sei man in Deutschland noch lange nicht, aber zumindest nehme das Interesse daran zu, sagte Wolfgang Sievert. Der Spartenleiter verwies darauf, dass „allein in diesem Jahr schon 15 neue Vereine dazu gekommen sind, die Pickleball spielen“. Darunter der MTV Gifhorn, übrigens als „wohl einziger Verein in ganz Niedersachsen“, erzählen Sabine Dräger und Saskia Friedrich.

Bislang ohne Vereinsbindung

Beide haben, ebenso wie Sievert und weitere Sportlerinnen und Sportler, bislang ohne Vereinsbindung Pickleball gespielt. Das Problem sei zuletzt allerdings gewesen, geeeignete Plätze zu finden, berichtet Sievert. Hallen waren pandemienbedingt kaum buchbar – und draußen gab es in der Region im Grunde nichts. Bis jetzt. Denn der MTV hat neben der Freiluft-Fußballhalle BraWo McArena in Windeseile vier Spielfelder angelegt. Der Asphalt, auf dem man derzeit spiele, sei eigentlich nur der Untergrund, „es kommt noch ein Kunststoffbelag oben drauf“, erklärt Sievert. Das allerdings verzögere sich wegen Corona.

Schon nach zehn Minuten fit

Von der Fläche her passen vier Pickleballfelder auf einen Tennisplatz, weiß der Spartenleiter. Auch sonst kommt der Sport sehr kompakt daher: „Man muss nicht erst drei Jahre Trainerstunden nehmen, bis man das erste Match spielt“, sagt Dräger. Schon nach zehn Minuten sei man fit zum Spielen, selbst wenn man keine Vorkenntnisse aus Tischtennis, Tennis oder Badminton mitbringt. Pickleball sei bewusst äußerst zugänglich konzipiert worden. Die Sportart soll alle ansprechen – auch vom Alter her: „Die Jüngste von uns ist 13 Jahre alt, der Älteste ist Mitte 70“, so Friedrich.

Folglich ist Pickleball im Mutterland USA ein beliebter Sport für die ganze Familie, den rund acht Millionen Menschen regelmäßig ausüben, fünf Millionen davon in Vereinen organisiert. „Man trifft sich dort am Wochenende, spielt ein bisschen und macht zwischendurch ein Picknick“, erzählt Dräger. Es laufe drumherum alles sehr locker ab, nicht so steif wie bei manch anderer Sportart. Dieses familiäre Flair sollen auch die Gifhorner erleben.

Mitmachen kann jeder

Daher ist der neue Multifunktionsplatz an der Flutmulde für Pickleball zunächst immer sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, sofern es das Wetter zulässt. Mitmachen kann jeder – egal ob Vereinsmitglied oder nicht. Zudem sei im Gespräch, an ein bis zwei Abenden unter der Woche zusammen zu spielen. „Aber das klärt sich noch“, erklärt Sievert. Eine Liga gibt es derweil für Pickleball in Deutschland bisher nicht, allerdings steigen europaweit Turniere. Dem MTV sei man dankbar, dass er Gifhorns Pickleballspielern schnell und umkompliziert eine Heimat gegeben habe, betonte er.

Von Uwe Stadtlich