Pfötchenglück: Ein neuer Gifhorner Verein für die Rettung von Tieren stellt sich vor

Gifhorn

Wenn Ivonne Wellegehausen oder Michael Sparacio das Pfötchenglück-Gelände betreten, kommen ihnen Hühner und Schafe entgegen gelaufen. Hungrig natürlich, und unter den Hühnern gibt es dann auch schon mal etwas Gezanke um den einen oder anderen Bissen. Ansonsten fühlen sich die Tiere – derzeit fast 20 Hühner und Hähne sowie sechs Schafe – sichtlich wohl auf dem Grundstück.

Angeführt wird die pickende und gackernde Schar – 13 Hühner und fünf Zwerghähne – von Hahn Rambo. Wie ein kleiner Feldherr schreitet er durch das Gehege und schaut, ob alles in Ordnung ist. Aus der Ruhe bringen lässt er sich dabei auch kaum von Franzi, dem frechsten der insgesamt drei Lämmer auf dem Gelände. Nur Mutter Frieda wirft wachsame Blicke auf den Nachwuchs. Hazel, das zweite Lamm, ist ebenfalls recht neugierig, verliert aber selbst Mutter Molly nicht aus dem Blick. Windi, das „Sturmbaby“, weil es während der jüngsten Sturmserie geboren wurde, bleibt lieber gleich in der Nähe von Mama Emma.

Pfötchenglück gibt es seit rund einem halben Jahr in Gifhorn. „Wir sind wie ein Gnadenhof für Tiere, die niemand mehr haben will, weil sie beispielsweise krank sind“, erklärt der Vorsitzende Sparacio. Man könne für Tiere in Not „gar nicht genug machen“, sagt er. „Das Tierheim ist gut ausgelastet. Andere Einrichtungen oder Vereine haben sich spezialisiert, zum Beispiel auf Legehennen oder Wildtiere. Wir nehmen in erster Linie Nutztiere auf.“ Groß geworden ist Michael Sparacio auf einem Bauernhof mit „allen möglichen Tieren, vom Hund bis zum Huhn, von der Katze bis zur Maus.“ Da kommt die Tierliebe her. Die notwendigen Sachkundenachweise für die Arbeit im Verein dagegen sind jüngerer Natur – nämlich gerade in Arbeit.

Die Ausstattung des Geländes, das Futter für die Tiere und die Kosten für tierärztliche Behandlungen habe er anfangs fast komplett aus eigener Tasche bezahlt, erzählt der Vorsitzende. „Wir haben zum Beispiel die Hühner impfen lassen.“ Inzwischen gibt es ein Netzwerk an Tierärzten und sogar einer Tierpsychologin. Fachwissen steuert auch die Vize-Vorsitzende Ivonne Wellegehausen bei – sie ist ehemalige Tierarzthelferin. Außerdem gibt es bereits viele Unterstützer – auf eine feste Vereinsstruktur mit Mitgliedsbeiträgen wird wenig Wert gelegt. „Wir haben natürlich eine Satzung und sind als Verein eingetragen. Aber wer will, kann helfen, auch ohne Mitglied zu sein“, sagt der Vorsitzende. Und statt auf feste Beiträge wird auf Spenden in beliebiger Höhe gesetzt – so, wie es Mitglieder und Unterstützer gerade finanziell können.

Viele Anlaufstellen, wenn Tieren geholfen werden muss Im Landkreis Gifhorn gibt es nicht nur den neuen Verein Pfötchenglück – erreichbar per E-Mail an pfoetchenglueck-gifhorn.ev@outlook.de –, wenn eine Anlaufstelle für Tiere in Not gesucht wird oder Menschen sich in der Tierhilfe engagieren wollen. Allerdings sind die Stellen meist auf bestimmte Tierarten spezialisiert. Bevor ein Tier direkt zur Anlaufstelle gebracht wird, sollte – nicht nur wegen Corona – ein Anruf dort erfolgen, um den Fall zu besprechen. Hier eine Übersicht der Anlaufstellen. Wildtiere sowie Exoten nimmt das Nabu-Artenschutzzentrum, Hauptstraße 20 in Leiferde, Tel. (0 53 73) 6677, E-Mail nabuartenschutzzentrum@t-online.de auf. Internet: www.nabuzentrum-leiferde.de. Das Tierheim in Ribbesbüttel wird vom Tierschutzverein Gifhorn und Umgebung betrieben. Zuständig sind Verein und Tierheim für die Gemeinde Sassenburg, die Stadt Gifhorn sowie die Samtgemeinden Isenbüttel, Meinersen, Papenteich und Wesendorf. Erreichbar sind Verein und Tierheim an der Peiner Landstraße 12 in Ribbesbüttel unter Tel. (0 53 74) 44 34 sowie per E-Mail an info@tierschutzgifhorn.de. Die Fundtier-Nummer (0 53 74) 93 11 054 ist täglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Im Notfall sind Verein und Tierheim über die Polizei zu erreichen. Internet: https://tierschutz-gifhorn.de. Der Verein Tierschutz Isenhagener Land ist zuständig für den nördlichen Landkreis. Er verfügt über kein eigenes Tierheim, aber eine Tierauffangstation für kurzfristige Aufnahmen. Der Verein am Hindenburgwall 2 in Wittingen ist montags bis freitags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr unter Tel. (0 58 31) 20 00 sowie per E-Mail an vermittlung@tierschutz-wittingen.de erreichbar. Außerhalb der Sprechzeiten wird unter der Nummer für besonders dringende Fälle eine aktuelle Notfallnummer bekannt gegeben. Internet: www.tierschutz-wittingen.de. Der Verein Stark für Tiere, Schmiedeberg 7 in Vollbüttel, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tiere, deren Leben oder Wohlergehen bedroht ist, in Obhut zu nehmen, gegebenenfalls medizinisch zu versorgen, in ein tiergerechtes neues Zuhause zu vermitteln oder dauerhaft zu versorgen, wenn es sich um schwer vermittelbare Tiere handelt. Dies können Tiere aus wirtschaftlichen Betrieben (Nutztiere), aus privaten Haltungen, Fundtiere, Tiere aus Tierheimen oder tierheimähnlichen Einrichtungen im In- und Ausland sein. Kontakt unter Tel. (0 53 73) 30 90 023 und E-Mail an info@stark-fuer-tiere.de. Internet: www.stark-fuer-tiere.de.

Unterstützer, Spenden und Futter werden aber weiterhin gesucht. „Futter wird immer gebraucht, Heu, Pellets, eben alles, was unsere Tiere fressen“, sagt Wellegehausen. Und wer möchte, kann auch eine Patenschaft für eines der Tiere übernehmen. Kontakt zum Verein ist möglich per E-Mail an pfoetchenglueck-gifhorn.ev@outlook.de.