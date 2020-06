Pflegende Angehörige in der Corona-Zeit: „Da gab es viele traurige Anrufe“

Landkreis Gifhorn

„Die aktuelle Situation stellt gerade pflegende Angehörige vor große Herausforderungen und belastet die Familien von Pflegebedürftigen sehr“, hat die Awo-Selbsthilfekontaktstelle in Gifhorn in den letzten Wochen festgestellt. Familien wurde durch Corona oft in einen komplett neuen Alltag geschmissen. „Sind dann noch Pflegeangebote ausgefallen, war das besonders für Berufstätige eine große Herausforderung“, sagt Awo-Expertin Sabine Campe.

Im Landkreis Gifhorn gibt es viele Entlastungsangebote, wie etwa Gesprächskreise oder Selbsthilfegruppen. Doch diese Treffen mussten ausfallen. Nun möchte die Selbsthilfekontaktstelle eine Brücke bauen, einen Austausch Betroffener auch in Corona-Zeiten ermöglichen. „Die Idee ist, dass sich die Betroffenen im Rahmen einer Online Selbsthilfegruppe in einem Videochat begegnen können. Wann und über welchen Anbieter das Angebot stattfindet, können die Angehörigen mitentscheiden. Teilnehmen können alle, die sich um einen Pflegebedürftigen kümmern, egal ob um ein Kind oder eine ältere Person und in welchem Umfang.“ Eine Online-Gruppe für pflegende Angehörige könnte im Juli starten.

Anzeige

„Ein Gespräch ist schon eine Entlastung“

Wie wichtig der Austausch war und ist, hat Hiltraud Dralle erfahren. Sie leitet den DRK-Gesprächskreis für Pflegende Angehörige. Durch viele Telefonate habe man sich ganz gut gestützt und ausgetauscht, da seit März keine Treffen mehr möglich waren. Ihre Wahrnehmung: „Am schlimmsten hat es die getroffen, die Angehörige im Heim hatten und sie nicht besuchen durften. Da gab es traurige Anrufe.“ Auch Joachim Harms, Pflegeberater bei der ambulanten Tagespflege Bettina Harms, bietet einen regelmäßigen Gesprächskreis für pflegende Angehörige an. „Ein Gespräch ist schon eine Entlastung für Pflegende.“ Das sei schon „eine harte Zeit“ gewesen. Was aber auch aufgefallen sei: Über die Nachbarschaftshilfe habe man gezielt Hilfsangebote gemacht. „Das ist eher abbestellt worden, weil wohl einige Sorge wegen Corona hatten. Erwartet hatten wir einen Run, aber der kam nicht.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Umgang mit Dementen in der Corona-Zeit ist ein ganz besonderer. Masken tragen immer wieder erklären, Distanz wahren, obwohl viele sonst körperliche Nähe suchen – und dann noch der Wegfall von einer festen Tagesstruktur. Das mussten viele Angehörige zusätzlich zu ihrem eigenen, neuen Corona-Alltag mit Homeschooling oder Home Office wuppen. „Viele Angehörige gehen komplett auf dem Zahnfleisch“, weiß Astrid Korte von der Alzheimer Gesellschaft Gifhorn von vielen Telefonaten. Denn mehr an Entlastung konnte sie während der letzten Wochen nicht bieten. Immer wieder seien Nachfragen gekommen, wann die Selbsthilfegruppen wieder losgehen. Das können sie nun langsam in begrenztem Rahmen wieder. Korte weiß, dass da jetzt viel Aufbauarbeit nötig sein wird. Aber auch jene, deren demente Familienmitglieder im Heim leben, hätten wegen des Kontaktverbots schwere Zeiten hinter sich. „Der Leidensdruck in den Familien ist groß. Einen Dementen komplett zu Hause zu betreuen, heißt sieben Tage die Woche 24 Stunden Dienst.“

Von Andrea Posselt