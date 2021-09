Es grünt so grün – und vom Wasser ist nicht mehr viel zu sehen: Gifhorns Aller ist in vielen Teilen des Stadtgebiets komplett zugewachsen. Kreis-Naturschutzbeauftragter Jürgen Wagner übt erneut Kritik. Der Unterhaltungsverband hält dagegen und kündigt Mäharbeiten an.