So läuft der ökumenische Pfingstmontag-Gottesdienst

So einen ökumenischen Gottesdienst gab es in Gifhorn noch nie: Die Kirchengemeinden St. Altfrid, Paulus und Martin Luther feiern Pfingsten wegen der Corona-Krise nicht wie gewohnt in der Südstadt, sondern zum AZ-Film & Kultur-Rendezvous auf dem Schützenplatz in Gifhorn. Die Predigt ist im Autoradio zu empfangen und wird auf der Leinwand übertragen, wo auch die Frequenz angezeigt wird. Möglich macht das das AZ-Rendezvous, das ab Donnerstag über die Feiertage ein buntes Autokino-Kulturprogramm auf den Schützenplatz zaubert.

Die Teilnahme zu diesem ungewöhnlichen Pfingstmontag-Gottesdienst ist frei, eine Anmeldung ist aber erforderlich. Etwa 90 Autos sind zugelassen, so dass zwischen ihnen ausreichender Abstand gewährt ist. Die Anmeldung mit Name, Anzahl der Personen im Auto sowie dessen Kennzeichen läuft per E-Mail unter pfarrei@altfrid-gifhorn.de, als Antwort kommt eine automatische Anmeldebestätigung, die als Eintrittskarte gilt. Einfahrt am Pfingstmontag ist ab 11 Uhr, der Gottesdienst beginnt um 11.30 Uhr.

„Ermöglicht wurde dieser Gottesdienst durch die anderen Veranstaltungen, die über das Pfingstwochenende auf dem Gifhorner Schützenplatz stattfinden“, so Pastoralreferent Martin Wrasmann von der katholischen St. Altfrid-Gemeinde, der das Projekt gemeinsam mit Georg Julius (Paulus), Annette Israel ( Martin Luther), Kerstin Meyer (Stadt Gifhorn) und Bernd Riechers (Planungsgruppe) vorstellte.

