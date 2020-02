Peter Valence verzaubert sein Publikum in Gifhorn

Gifhorn

Er wird als „Germany’s best Illusionist“ und zur Weltspitze der Zauberer und Magier gehörend angepriesen – Zauberkünstler Peter Valance füllte die Gifhorner Stadthalle an zwei Abenden und verzauberte sein Publikum im wahrsten Sinne des Wortes.

Eine Jungfrau in acht Teilen

Ganz zu Beginn fragt er die Zuschauer, wer denn wirklich an Magie oder Zauberei glaube? Nur vereinzelte Hände gehen in die Höhe – das kann alles nicht sein, das muss sich irgendwie erklären lassen. Illusion ist alles und damit arbeitet Peter Valance sehr nachdrücklich. Klassische Tricks wie die in acht Teile zerschnittene Jungfrau lassen das Publikum gebannt beobachten, was vor ihren Augen auf der Bühne geschieht. Aber nein, die Lösung und logische Erklärung findet natürlich niemand. Und Peter Valance lässt sich nicht in die Karten schauen.

Zur Galerie Die Nachfrage nach Karten war so groß, dass Peter Valance, Germany’s best Illusionist, zwei Abende hintereinander in der Gifhorner Stadthalle auftrat. Beide Male war der Saal ausverkauft.

Doch dann liefert er einen selbsterklärenden Trick wie die durchsichtige Schwertkiste, die zeigt, dass die eingeschobenen Schwerter an dem eingeschlossenen Mädchen vorbeigeschoben werden. Aha, so geht das also – aber sofort wird diese Erkenntnis wieder zunichte gemacht mit einem weiteren Kunststück, bei dem die in die Kiste herabsausenden Messer viel zu gleichmäßig angeordnet sind, um „vorbeizustechen“. Ständig quält die Frage: „Wie macht er das?“

Atemlos vor Spannung

Natürlich ist der Künstler sich dessen bewusst und spielt damit: Er lässt einzelne Zuschauer auf die Bühne kommen, die die Festigkeit der Zwangsjacke, aus der sich der Illusionist an den Füßen hängend befreit, überprüfen. Die den leeren Beutel inspizieren, in dem sich plötzlich ein Ei befindet. Er lässt die Fünfzig-Euro-Scheine markieren, die zusammengefaltet zu einem Zehn-Euro-Schein werden, während der Fünfziger in einer Orange zum Vorschein kommt.

Allein das Zuschauen macht atemlos vor Spannung, wird gewürzt mit Comedy, Witz und Fingerfertigkeit auf höchstem Niveau, bei dem kurzweilige Unterhaltung garantiert ist und stehenden, begeisterten Applaus bekam.

Lesen Sie auch:

Von Stephanie Dorer