Gifhorn

Etwas mehr als eine Million Euro kann Gifhorn aus dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ abschöpfen. Die Ideensammlung, was man mit dem Geld machen könnte, startete schon im Lauf des vergangenen Jahres. Nun werden drei Projekte immer konkreter.

Der zeitliche Rahmen und das Genehmigungsverfahren machen es im nächsten Schritt erforderlich, dass die Politik einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe des Gesamtvorhabens 1,21 Millionen Euro zustimmt. So können die Aufträge schon einmal erteilt, später dann die Fördermittel beantragt werden.

Erste Arbeiten für die Brücke Ende Februar

Vorhaben eins: Das Mühlenmuseum, seit Januar in Besitz der Stadt, soll über eine Fußgängerbrücke und einen Weg in Richtung Stadt besser angebunden werden. Kosten: 300 000 Euro. Abgestimmt sei das Vorhaben bereits mit der Unteren Naturschutzbehörde sowie Unteren Wasserbehörde. Es ist geplant, Ende Februar die erforderlichen Holzungsarbeiten durchzuführen. Die Ausschreibung der Planungsleistungen zum Bau der Brücke werde derzeit vorbereitet, heißt es in einer Vorlage für den Wirtschaftsausschuss, der am 24. Januar tagt.

Viele Erneuerungen im Steinweg

Vorhaben zwei: Unter dem Arbeitstitel „Aufwertung des Wohnzimmers der Gifhorner“ summiert sich eine Vielzahl von kleineren Projekten. Neue Bänke, bessere Beleuchtung, neue Mülleimer, Radständer, Beschilderung, Begrünung und Entfernung der Hochbeete gehören unter anderem dazu. Kosten insgesamt: 611 000 Euro. Derzeit laufe die Vergabe von Planungsleistungen. Ab voraussichtlich Mitte Februar wird der Auftragnehmer die Planungen aufnehmen. Die Entwurfsplanung soll bis Ende April abgeschlossen sein, damit im Anschluss der Förderantrag gestellt werden kann. Umgesetzt werden soll die Maßnahme ab Anfang August.

Poller für mehr Sicherheit

Vorhaben drei dreht sich um das Thema Sicherheit in der Innenstadt. Zwölf versenkbare Poller sollen etwa bei Events Autos aus dem Steinweg fernhalten. Kosten: 300 000 Euro. Wie die Poller versenkt oder ausgefahren werden und wie ein Signal darauf hinweisen kann, werde noch technisch geprüft. Der Politik werden in dem Ausschuss verschiedene Möglichkeiten präsentiert.

Derzeit erfolge die Vorbereitung des Förderantrags. Dieser soll kurzfristig bei der NBank eingereicht werden. Die konkrete Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Projekt „Aufwertung des Wohnzimmers der Gifhorner“.

Außerplanmäßiger Posten für den Etat 2022

Alle drei Vorhaben kosten insgesamt 1,21 Millionen Euro. An Fördergeldern sind 1,09 Millionen zu erwarten. Wegen der zeitlichen Fristen muss die Stadt nun erst einmal die Gesamtsumme außerplanmäßig in den Haushalt aufnehmen. Weil die nächste Ratssitzung nicht mehr vor dem Termin für die Antragstellung stattfinde, erfolgt dies in der Form einer Eilentscheidung durch den Verwaltungsausschuss.

Von Andrea Posselt