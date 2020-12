Gifhorn

Die Einrichtung eines Impfzentrums für den Kreis Gifhorn nimmt Fahrt auf. Nachdem die Standortfrage mit der Stadthalle Gifhorn geklärt scheint, meldet nun auch die Kassenärztliche Vereinigung Erfolge bei der Rekrutierung von Personal.

Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, kann aufatmen. Er hat nach seinem Umfragemarathon unter Kollegen inzwischen 40 positive Rückmeldungen: Sie sind dabei, wenn es darum geht, im Wechselbetrieb täglich drei Ärzte und vier weitere Impfberechtigte – in der Regel Arzthelferinnen – zu stellen. „Das ist freiwillig, man kann es nicht erzwingen. Ich bin sehr zufrieden, dass wir im Landkreis so zusammen halten.“

Organisation für einen geregelten Piekser: Landkreis Gifhorn und Kassenärztliche Vereinigung machen Fortschritte bei der Einrichtung eines Impfzentrums in Gifhorn. Quelle: dpa Archiv

Unter den Freiwilligen sind laut Ehlers niedergelassene Ärzte, Kollegen im Ruhestand und Ärzte aus dem Helios-Klinikum. Die Herausforderung bei der Besetzung der Impfzentren: Die Ärzte haben auch ohne diese Zusatzleistung genug um die Ohren. „Die Praxen sollen so wenig wie möglich leiden, wir müssen die ärztliche Versorgung sicher stellen“, sagt Ehlers. Weil aber so viele beim Impfzentrum mitmachen wollen, verteile sich die Last so gut auf viele Schultern, dass die Kapazitäten darunter nicht leiden dürften.

Und Ehlers’ Dank geht auch an jene Kollegen im Ruhestand, die mit eingreifen wollen. „Die Bereitschaft ist groß. Ich bin sehr dankbar.“

Darum fiel die Wahl auf die Stadthalle Gifhorn Das Corona-Impfzentrum des Landkreises Gifhorn soll in die Gifhorner Stadthalle ziehen. Dieser Standort ist aus Sicht des Landkreises am besten geeignet. Zentrale Lage, Nahverkehrs-Anbindung, großer Parkplatz, genug Platz für Abstands- und Schutzkonzepte, gut beheizt und dazu schnell und unkompliziert einzurichten: Unter anderem diese Pluspunkte nennt Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich. Er sieht auch eine Hybridnutzung als möglich an: Kultur im Theatersaal, Impfzentrum im Großen Saal. Nach Umsetzung der Planung können in dem Impfzentrum bis zu 380 Personen pro Tag geimpft werden, teilt die Kreisverwaltung mit. Ob diese Anzahl tatsächlich erreicht werde, hänge maßgeblich von der zur Verfügung gestellten Impfstoffmenge und der Terminvergabe, die zentral durch das Land Niedersachsen erfolgen soll, ab. „Die Betriebsbereitschaft des Impfzentrums soll nach Vorgaben des Landes Niedersachsen bis zum 15. Dezember hergestellt sein. Wann mit der Lieferung des Impfstoffes zu rechnen ist und wann der tatsächliche Impfbetrieb aufgenommen werden soll, hat das Land bisher noch nicht mitgeteilt.“

Noch kein endgültiges Okay vom Land

Wann der Einsatz beginnt, weiß auch Ehlers noch nicht. „Wir müssen wissen: Wann ist der Impfstoff da?“ Die Organisation zur Einrichtung des Impfzentrums jedenfalls sei gut geregelt. „Das passt.“ Ob das Land als Kostenträger das Impfkonzept des Landkreises Gifhorn mit der Stadthalle Gifhorn als Standort letztendlich genehmigt, stand auch bis Donnerstagnachmittag auf Nachfrage beim Landkreis noch nicht fest.

Stadthalle Gifhorn als Impfzentrum? Noch hat das Land Niedersachsen als Kostenträger nicht endgültig entschieden. Quelle: Sebastian Preuß

Arzt zu Impfstoff : Schnell entwickelt und doch sicher

Grundsätzlich ist Ehlers froh, dass es den Impfstoff nun in den kommenden Wochen geben wird. „ Impfstoff wird es für jeden geben, aber nicht gleich sofort“, sagt er. Er hält die zugelassenen Präparate für sicher und rät allen, sich impfen zu lassen, sobald es möglich ist: „Der Impfstoff hat dann die normalen Kriterien erfüllt. Mit Sicherheit ist er okay, da habe ich keine Bedenken.“ Auch nicht wegen der Eile in der Entwicklung und Erprobung. Das sei deshalb so schnell erfolgt, weil entsprechend viel Geld dafür in die Hand genommen worden sei. Übrigens werde auch ein Grippeimpfstoff jedes Jahr aufs Neue entwickelt.

Von Dirk Reitmeister