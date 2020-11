Gifhorn

AZ-Chefredakteurin Stefanie Gollasch übernimmt zum 1. Februar 2021 die Chefredaktion der Kieler Nachrichten (KN). „ Stefanie Gollasch hat bei MADSACK gezeigt, dass sie Redaktionen personell führen und prägen kann. Sie ist eine hervorragende Journalistin mit einer ausgezeichneten Management- und Organisationskompetenz“, sagt Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe. „Ich danke ihr für ihre sehr gute Arbeit bis hierhin und bin überzeugt, dass sie eine Bereicherung für die Kieler Nachrichten ist.“

Gollasch ist seit 1992 für MADSACK in verschiedenen Positionen tätig und steht seit 2019 an der Spitze der Redaktionen an den Standorten Wolfsburg, Peine und Gifhorn, wo sie Dirk Borth ablöste. In Kiel folgt sie auf Christian Longardt, der die Redaktionsleitung der KN nach neun Jahren abgibt. Die Kieler Nachrichten erscheinen in der Kieler Zeitung, Verlags- und Druckerei KG - GmbH & Co. -, einer Beteiligung der MADSACK Mediengruppe.

Die AZ-Redaktion leiten weiterhin Christina Rudert und ihr Stellvertreter Thorsten Behrens.

Von der AZ-Redaktion