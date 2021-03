Gifhorn

Es geht – auch wenn es anders ist: 84 Frauen aus dem Landkreis Gifhorn feierten am Montagabend den Internationalen Frauentag, und zwar digital. Bei allem Wehmut, dass man sich nicht live im Rittersaal treffen konnte, war es doch ein Abend mit Partystimmung und Zusammengehörigkeitsgefühl, Gesprächen und Witz. „Lieben Dank für den tollen Abend“, „Eine ganz tolle Veranstaltung“, „Vielen Dank, ihr tollen Organisatorinnen, das ist ein ganz besonderer Abend“ – das Lob zum Schluss im Chat war überschwänglich, und das lag bestimmt nicht nur am Sekt.

Die Gleichstellungsbeauftragten Christine Gehrmann vom Landkreis, Sevdeal Erkan-Cours von der Stadt Gifhorn und Barbara Haferkamp-Weber aus dem Papenteich als gemeinsame Veranstalterinnen hatten überlegt: „Es kann nicht sein, dass wir gar nichts machen.“ Natürlich war Corona auch ein Thema. „Viele von uns haben sich in letzter Zeit selbst vergessen“, stellte Sevdeal Erkan-Cours fest. Der Abend sei ein Schritt, „um zusammenzurücken, uns neu zu vernetzen und Veränderungen auf den Weg zu bringen“. Aber vor allem, um gemeinsam zu feiern. Und so luden die drei Gleichstellungsbeauftragten dazu ein, erstmal mit einem Gläschen Sekt anzustoßen.

DJane Miss Muso legt Musik zum Tanzen auf

Sandra Barrenscheen alias DJane Miss Muso legte immer wieder zwischendurch zum Tanzen auf, und als ein paar technische Hürden genommen waren – „meine Soundkarte ist zum ersten Mal abgestürzt“ –, blieb auch kaum eine der Frauen auf dem Sofa sitzen, sondern bewegte sich begeistert vor dem heimischen Bildschirm, nicht nur zum Mambo No.5. Zum Schluss war sogar noch Zeit für Wunsch-Musik, bevor „Thank you for the Music“ von Abba als Abschiedssong erklang.

Mitmachen war den Abend über angesagt. So stellte Moderatorin Ulla Evers fest: „Wir müssen unseren Raum noch schmücken.“ Dank der Technik entstand von allen Teilnehmerinnen gemeinsam gestaltet ein Bild aus den Wünschen der Frauen für den Sommer: Party, Freunde treffen, Urlaub, auf Konzerte gehen, lange Sommer-Abende an der frischen Luft, Biergarten – dazu Blumen, Herzen, Meer und die Sonne. In kleinen zufällig zusammengestellten Gruppen lernten sich die Frauen kennen oder frischten Bekanntschaften auf, und sie beschrifteten gemeinsam ein Plakat mit Wünschen für die Frauen dieser Welt.

Digitale Begegnung: Mit Musik, Wünschen, Witz und Gespräch feierten 84 Teilnehmerinnen den Internationalen Frauentag. Quelle: Christina Rudert

Silke Schirmer stellt ihr „weibliches Corona-Tagebuch“ vor

Silke Schirmer, Coach, Trainerin und Schauspielerin, stellte ihr „weibliches Corona-Tagebuch“ vor. Von der Skepsis, „warum alle ausflippen, bloß weil ein Typ in Bayern Fieber hat“, über die Hamsterkäufe an Klopapier und Hefe und das Hammergeschäft für die Hersteller von Unterhosen-Gummi, weil alle Masken nähten, bis zur Anleitung für die erste Online-Konferenz, „die komplizierter klang als die Anleitung zur Auslösung der Atom-Bombe“, gab es Nachdenkenswertes und Amüsantes. „Bevor man anfängt, quer zu denken, sollte man doch erstmal lernen, geradeaus zu denken“, schlug Silke Schirmer vor und erinnerte an den September, als Schulen und Kitas wieder öffneten. „Da atmeten Millionen Frauen auf, denn endlich hatten sie wieder Zeit für ihre Dinge: Gardinen waschen, Fenster putzen...“ Was kein Mann sagen dürfte, Frauen unter sich dürfen das. „Wie schön wäre es, wenn wir in einer perfekten Welt leben würden“, seufzte sie.

Zu dieser perfekten Welt würde auch gehören, dass sich nächstes Jahr alle Frauen wieder zum Feiern des Internationalen Frauentages treffen würden. „Richtig groß, in der Stadthalle“, so Christine Gehrmann, die ankündigte, dass „das dann mein letzter Frauentag in meiner Funktion als Gleichstellungsbeauftragte sein wird“.

Von Christina Rudert