Gifhorn

Das nennt man Punktlandung: Jörg Anrecht und Karsten Richter wich das Lächeln kaum aus dem Gesicht. Weil es die Corona-Inzidenz zuließ, konnten sie nach vielen Monaten Pause in der Sternwarte endlich wieder eine Veranstaltung anbieten. Spektakulär genug war der Anlass: eine teilweise Sonnenfinsternis.

Zur Galerie Das gab es zuletzt vor sechs Jahren: Eine partielle Sonnenfinsternis konnten Interessierte am Donnerstag in Gifhorns Sternwarte per Teleskop verfolgen.

Das gab auch Hobby-Astronom Richter zu: „So ein Ereignis ist immer noch aufregend für mich.“ An dieser Aufregung ließen die beiden Experten gerne auch Gäste teilhaben. Schon eine halbe Stunde vor Beginn des Ereignisses verdeutlichte Anrecht, was eine teilweise Sonnenfinsternis ausmacht.

Anschaulich zeigt Anrecht, wie eine Sonnenfinsternis entsteht

Anschaulich und verständlich für jedermann. Dazu nutzte er auch den runden Gartentisch, dessen Loch in der Mitte die Sonne darstellte. Mit Papierkreisen imitierte er Erd- und Mondlaufbahn. „Die nächste totale Sonnenfinsternis ist übrigens 2081. Da müssen wir alle nur noch alt genug werden“, beendete er seinen ersten einführenden Vortrag schmunzelnd.

Später eintreffenden Interessierten enthielt er diese Infos nicht vor. Weitere Informationen gab es an einer Leinwand, wo der Live-Stream mehrerer Planetarien in Deutschland zu verfolgen war. Dass Städte in Norddeutschland etwas mehr von der totalen Sonnenfinsternis erleben, die Region um München aber so gut wie gar nichts, erklärten Richter und Anrecht auch.

„So etwas erlebt man ja nicht alle Tage“

Petra Ziesmer aus Neudorf-Platendorf sagte staunend: „Genau das ist der Grund, weshalb ich hierher gekommen bin. Man kann so viele Fragen stellen und natürlich auch die passenden Instrumente nutzen.“ Aus Calberlah war extra Thomas Gebauer zur Gifhorner Sternwarte gekommen: „So etwas erlebt man ja nicht alle Tage.“

Vor der Sternwarte trudelten immer wieder Interessierte ein. Richter lud jeden ein, einen Blick durch die zwei dort aufgebauten Teleskope zu werfen. „Das lohnt. Man kann gut Sonnenflecken sehen.“

Nur stellenweise trüben Wolken den Blick

Ab 11.30 Uhr war dann erst einmal die Uhr im Blick. Ein banger Blick an den Himmel. „Das Wetter ist gut heute.“ So gut, dass Richter verkünden konnte: „Jetzt geht’s los. Man sieht, wie der Mond die Sonne anknabbert.“ Ab und an vermiesten zwar Wolken die Sicht, aber die Zeit nutzten Anrecht und Richter, all ihr Wissen zu teilen.

Von Andrea Posselt