Landkreis Gifhorn

Die Parteien stellen sich und ihre Kandidaten der Öffentlichkeit zur Kommunal- und zur Bundestagswahl vor. Die AZ veröffentlicht die nächsten anstehenden Termine im Zusammenhang mit den Wahlen:

Die Podiumsdiskussion der Nachbarschaftshilfe Hehlenriede mit den drei Isenbütteler Samtgemeindebürgermeisterkandidaten Hans-Werner Buske, Jannis Gauß und Rolf Buhmann am Donnerstag, 2. September, um 19 Uhr in der Aula der Oberschule Calberlah findet ausschließlich als Präsenzveranstaltung statt, Anmeldungen sind noch möglich bis Donnerstag, 2. September, 17 Uhr, per Mail an info@nachbarschaftshilfe-hehlenriede.de oder Tel. (05374) 60 33 206.

Einladung zum Dämmerschoppen: Die CDU lädt nach Groß Oesingen ans Gemeindezentrum ein. Dort können Bürger und Bürgerinnen am Freitag, 3. September, um 19 Uhr bei Bratwurst und Getränken mit den Kandidaten sprechen. Erwartet werden die Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann, Landrat Dr. Andreas Ebel sowie Rolf-Dieter Schulze, Kandidat für die Samtgemeindebürgermeisterwahl in Wesendorf.

Die CDU Tiddische-Hoitlingen lädt ein zur Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten auf Gemeinde- und Samtgemeindeebene, die Kreistagsabgeordneten Gerhard Borchert und Claus Lißner werden vor Ort sein, und um 17 Uhr kommt Samtgemeindebürgermeisterkandidatin Manuela Peckmann: Am Samstag, 4. September, von 15 bis 19 Uhr besteht Gelegenheit zur Begegnung auf dem Dreieichenhof in Hoitlingen, Im Unterdorf 10. Es gibt Kaffee und Kuchen, der Dreieichenhof stellt sich vor, außerdem gibt es Bier, Bratwurst und eine Hüpfburg für die Kinder.

Die SPD der Gemeinde Meinersen möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Hierzu gibt es am Samstag, 4.September, ab 11 Uhr einen Infostand am Kulturzentrum in Meinersen. Es besteht die Möglichkeit, die Kandidaten für die Gemeinde- und Samtgemeinderatswahl sowie die Bewerberin um das Amt der Samtgemeindebürgermeisterin, Steffi Fahlbusch-Graber kennen zu lernen und sich, bei Bratwurst vom Grill und Getränken, in lockeren Gesprächen zu informieren.

In Wesendorf lädt die CDU für Samstag, 4. September, von 9 bis 13 Uhr an den Info-Stand vor Edeka-Eisbrenner sowie am Dienstag, 7. September, von 15 bis 18 Uhr ans ehemalige Café am Rathaus, Gartenweg 4, zu Gesprächen mit den Kandidaten ein.

