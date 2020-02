Aus ganz Norddeutschland sind sie gekommen, um in der Gifhorner Heide virtuelle Fahnen zu sammeln: Detlef Geisler hat das mittlerweile fünfte Flagstack-Event in Gifhorn auf die Beine gestellt. Die Aller-Zeitung hat die Gruppe begleitet, und erklärt, was sich hinter dem Hobby verbirgt.