Parkplatzrempler am Dänischen Bettenlager: Gifhorns Polizei sucht Zeugen

Gifhorn

Die Polizei informiert jetzt über eine Unfallflucht am Mittwoch, 21. Juli, gegen 13.50 Uhr auf demParkplatz des Dänischen Bettenlagers an der Wolfsburger Straße in Gifhorn. Dort wurde einordnungsgemäß abgestellter weißer VW Polo durch einen ausparkenden Pkwbeschädigt. Bei dem Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen roten VW UPgehandelt haben. Dieser stand zumindest bei der Rückkehr der Geschädigten nicht mehr auf dem Parkplatz.Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn, Tel. (05371) 98 00, zumelden.

Von der AZ-Redaktion