Die Erhöhung von Parkgebühren in der Gifhorner Innenstadt hält Michael Lemke für den falschen Ansatz. Er schreibt:

Sie teilen mit, „Gleichzeitig soll das Autofahren etwas unattraktiver ... gemacht werden.“ Das ist nicht korrekt. Beim Ansatz „Fördern und Fordern“ schieben wir das Fördern doch lieber in eine ungewisse Zukunft, abhängig von Konjunktur und Haushaltslage, also ins Nirwana. Beim Fordern allerdings sind wir schnell und unmittelbar: Parkgebührenerhöhung sofort. Das ist dann wohl „gleichzeitig“.... Gifhorn liegt bei den Gebühren unterhalb des Durchschnitts der Umgebung. Also lasst uns diesen Wettbewerbsvorteil aufgeben. Gibt ja noch nicht genug Leerstand in der Innenstadt. Die Luxemburger machen vor, wie es geht: Fangen mit einer positiven Maßnahme an. Das ist wohl nicht so geeignet für Deutschland. Hier wird zunächst mal geknebelt, alles andere folgt (vielleicht) nach der nächsten Wahl, wer weiß, wie die ausgeht. Außerdem ist das Gedächtnis der Untertanen kurz. Und wenn’s der Kasse nützt....

Von Michael Lemke