Landkreis Gifhorn

Im Frühjahr schlägt die Stunde der Schwimmmeister und Betreiber von öffentlichen Schwimmbädern im Landkreis Gifhorn. Dann legen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter los, reparieren, putzen, lassen die Becken voll Wasser laufen und behalten das Thermometer im Auge, um im Mai zur großen Eröffnung der Freibad-Saison zu laden. Darauf darf im zweiten Corona-Jahr nicht gesetzt werden, wie ein AZ-Stimmenfang zeigt.

„Wir planen auf kleiner Flamme“

„Im Moment ist die Abwägung schwierig. Wir planen auf kleiner Flamme“, sagt Walter Lippe, Geschäftsführer der Allerwelle. Aktuell gebe es keinerlei Anzeichen, dass die Corona-Lage überhaupt einen Gedanken an die Öffnung zulasse. Einige Mitarbeitende befänden sich daher auch noch in Kurzarbeit. Seit Anfang November ist die Allerwelle menschenleer. Nur die notwendige Technik läuft. So sehr Lippe auch um den Wunsch vieler Gifhorner Schwimmfans weiß, endlich wieder in die Fluten zu dürfen, so bleibt er realistisch. „Die Chancen, im Mai zu öffnen, schätze ich aktuell bei Null ein. Wenn wir Glück haben, geht es im Juni los und wir können zwei bis drei Monate das Freibad genießen.“

Den Freibad-Sommer gibt’s nur mit Hygienekonzept

Für den Fall, dass eine Öffnung absehbar ist, wäre das Nicht-Schwimmerbecken fast startklar. Das große Sportbecken hingegen geht das Allerwellen-Team im Moment noch defensiv bei der Vorbereitung an. Eines ist klar: Auch wenn es den Freibad-Sommer geben sollte, wäre das nur erneut mit hohen Corona-Hygienemaßnahmen möglich. Und da könnte es Grenzen geben, je nach vorgegebener Regel. „Wenn etwa Schnelltests Pflicht wären, wäre das nicht mehr darstellbar.“ Lippe hofft, in vier Wochen klare Zeichen zu erhalten, was wann möglich ist in der Allerwelle.

In Edesbüttel laufen die Vorbereitungen

Ein kleines bisschen Normalität erlebt im Freibad Edesbüttel gerade Schwimmmeister Volker Stübe. Denn hergerichtet wird das Freibad schon einmal, auch wenn noch nicht ganz klar ist, wie der zweite Corona-Freibad-Sommer aussehen wird. „Wir brauchen den Vorlauf, müssen etwa das Wasser ablassen, Becken säubern und streichen.“ Die gute Nachricht: Das große Becken ist schon voll und theoretisch einsatzbereit. Die Technik – etwa für die Umwälzung des Wassers – fährt auf dem niedrigsten Level. Der Optimismus ist groß. „Im letzten Jahr hat es ja auch gut geklappt mit all den Corona-Regeln.“ Denn so ganz ohne Freibad-Saison kann sich Stübe den Sommer 2021 nicht vorstellen. „Das wäre sehr traurig.“

Waldbad Meinersen: „Wir warten auf das Go des Landkreises“

Schwimmmeister Thomas Pratzer und Kollege Jamel Ouertani stehen im leeren Schwimmerbecken im Waldbad Meinersen. Mit Hochdruckreinigern beseitigen sie den Schmutz von den Fliesen. Derweil bearbeitet DLRG-Helfer Mirco Bischoff die Liegewiesen. Auch im Waldbad weiß bislang noch niemand, wann und ob Corona eine Öffnung zulässt. „Wir lassen uns überraschen, bereiten uns auf den 15. Mai vor und warten auf das Go des Landkreises“, sagt Pratzer.

Im Herbst soll das Waldbad dann für die darauf folgende Saison schick gemacht werden. Eine Sanierung steht an – die Becken werden laut Ouertani mit Edelstahl ausgekleidet und das Kinderbecken wird modernisiert.

Pratzer verrät eine weitere Neuigkeit: „Zum 1. August kommt vielleicht ein Azubi ins Waldbad.“ Dem Schwimmmeister zufolge wird das neue Team-Mitglied eine dreijährige Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe absolvieren. Dann gibt es im Waldbad Meinersen einen weiteren Profi, der sich mit Schwimmkursen, Rettungseinsätzen, Wasser-Aufbereitung und mehr auskennt.

Von Andrea Posselt und Hilke Kottlick