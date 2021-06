Landkreis Gifhorn

Die ersten Corona-Schnelltestzentren im Kreis Gifhorn schließen schon wieder. Manche dauerhaft, manche auch nur vorübergehend. Grund ist die gesunkene Nachfrage angesichts sinkender Infektionszahlen und weiterer Lockerungen, die dazu führen, dass an vielen Stellen kein negativer Corona-Test mehr benötigt wird.

Laut Landrat Dr. Andreas Ebel schließen die Testzentren in Ehra und Steimke zum 1. Juli dauerhaft. Die vom Landkreis beauftragte Betreiberfirma habe den Vertrag gekündigt. Die vom DRK-Kreisverband betriebenen Testzentren in Westerbeck und am Gifhorner Friedrich-Ackmann-Haus werden vom 1. Juli bis zum 1. September vorübergehend schließen, das von der Dachstiftung Diakonie betriebene Testzentrum im Gifhorner Mehrgenerationenhaus im Georgshof schließt vom 28. Juni bis zum 1. September.

Die vorübergehend geschlossenen Zentren können schnell wieder öffnen

DRK und Diakonie haben die vorübergehende Schließung ihrer Testzentren mit dem Landkreis abgestimmt. „Die Testwilligkeit hat sich deutlich reduziert“, sagt DRK-Vorstand Sandro Pietrantoni mit Blick auf die Zentren in Westerbeck und Gifhorn. In Meinersen hingegen gebe es noch genug Zulauf – und deshalb bleiben dort die Öffnungszeiten auch unverändert bestehen. „Die vorübergehende Schließung ist ein vernünftiger Weg“, sagt Pietrantoni. Die Infrastruktur bleibe vorhanden, sodass die Zentren innerhalb weniger Stunden wieder öffnen könnten.

Die Dachstiftung Diakonie schließt ihr Testzentrum im Georgshof vorübergehend. Durch die Konkurrenz mehrerer Testzentren in Gifhorn bleibe für jedes Zentrum nur eine geringe Zahl an Tests übrig, erläutert Marianka von Magnis, die bei der Dachstiftung für die Testzentren verantwortlich ist. Im ländlichen Bereich gebe es hingegen keine Konkurrenzstrukturen und folglich „noch immer eine ausreichende Auslastung“. Für Wesendorf denke die Dachstiftung sogar über eine Erweiterung der Testzeiten in den Sommerferien nach, um etwa Tests vor Reisen zu ermöglichen. Für Gifhorn gilt laut Marianka von Magnis: „Wir stehen jederzeit zur Verfügung, die Testungen wieder aufzunehmen.“ DRK und Diakonie wollen Ende August mit dem Landkreis Gespräche über die Wiedereröffnung ihrer Zentren führen.

Im Landkreis wurden bislang 87.500 Tests vorgenommen

Die meisten Testzentren im Kreis haben im April eröffnet. Ende des Monats lag die Zahl der Tests kreisweit bei etwas über 10 000. Einhergehend mit den an negative Testergebnisse gekoppelten Öffnungsschritten stieg die Zahl der kostenlosen Bürgertests laut Landrat Dr. Andreas Ebel im Mai stark an, nämlich auf insgesamt rund 70 000. Durch weitere Lockerungen und zurückgehende Inzidenzen sank die Nachfrage nach Tests ab Ende Mai wieder. Bis zum 18. Juni wurden im Landkreis insgesamt rund 87 500 kostenlose Bürgertests vorgenommen.

Was bedeutet die gesunkene Nachfrage für die Zukunft der Testzentren? Felix Walzog von der Eventagentur Blome&Pillardy, die das Drive-In-Testzentrum am Gifhorner Mühlenmuseum betreibt, berichtet, dass die Beauftragung durch den Landkreis Gifhorn ein spätestes Ende im Frühjahr 2022 vorsehe. Er geht jedoch davon aus, „dass Schnelltests schon viel früher nicht mehr, zumindest nicht im aktuellen Umfang, nötig sein werden“. Für das Testzentrum im Gifhorner Ratsweinkeller sagt Marco P. Fernandes (Dein Corona Testzentrum), dass die Aufgabe erfüllt sei, wenn „Bürgerinnen und Bürger sich auch ohne regelmäßige Testungen wieder dauerhaft sicher fühlen.“ Laut Landrat Dr. Andreas Ebel enden die Verträge für die Testzentren spätestens am 31. Dezember 2022. Vorzeitig beendet werden könnten sie nur, wenn die Coronavirus-Testverordnung aufgehoben oder die Pandemie vom Bundestag für beendet erklärt wird.

Von Christian Albroscheit