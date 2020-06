Palme to go: Das gibt’s nun in Gamsen

Gamsen

Es sieht aus wie ein Kaugummi-Automat wie aus vergangenen Tagen, doch was drin steckt, ist schon bemerkenswert. Vor dem Grundstück von Willi Seibel aus Gamsen ist ein grün-weißer Automat installiert, an dem es Saatgut für Bananen und Palmen zu kaufen gibt. Was verbirgt sich dahinter?

Am Wehrbruch 6 ist die Welt ein bisschen exotischer als in Gärten mit Stiefmütterchen. Wie bei einem Drive-In kann man an den Zaun heranfahren, wie beim guten alten Kaugummi-Automat einen Euro einwerfen und dann Saatgut ziehen. „Flos Palmenoase“ heißt der Betreiber. Ausfindig gemacht ist der in Sandkrug. Florian Faust kennt das ungläubige Nachfragen schon: „Viele lachen und halten das nicht für möglich, dass man hier Palmen und Bananen ziehen kann. Aber es geht.“ Wie er dazu kam und wie es dann nach Gamsen ging...

Europaweit 54 Standorte

Ein Freund von Faust brachte vor Jahren aus dem Italien-Urlaub eine Palmbox mit. „Und weil ich gerne Sachen wachsen sehen möchte, statt sie fertig zu kaufen, fand ich diese Idee gut.“ Darüber chattete er mit Gleichgesinnten in einem Facebook-Forum. Die Idee war geboren, auch in den hiesigen Breitengraden Palmen und Bananen selbst zu kultivieren – dank eines Automatensystems. „Inzwischen habe ich davon europaweit 54 Stück. Und es läuft gut.“ In diesem Facebook-Forum stieß auch der Gamsener Willi Seibel eines Tages auf die Saatgut-Automaten und fragte an, ob er einen solchen Automaten auf seinem Grundstück aufstellen kann. Durfte er. Nun ist er quasi der Aufpasser für den Automat.

Auf dem eigenen Grundstück hat er bereits einige Palmen gesetzt. „Aber dass man die auch selbst ziehen kann, ist eine tolle Idee.“ Zur Auswahl stehen vier verschiedene Arten. Ob winterhart oder Kübelpflanze – das könne jeder Kunde selbst entschieden. Eine Anleitung zum Kultivieren der Pflanzen gibt es per Flyer dazu. Das Interesse in Gifhorn sei bislang „überraschend“, sagt Seibel. „Funktionieren tut es“, sagt er allen Zweiflern. Die wichtigste Zutat nennt Automatenbesitzer Faust: „Man braucht Geduld. Das kann schon mal ein Jahr dauern, bis eine Palme wächst.“ Mehr Feingefühl brauchen diejenigen, die Bananen-Saat wählen. „Die müssen vor Nässe geschützt werden und frostfrei stehen.“ Faust verspricht einen ständigen Wechsel der Sorten im Automat. „Wir bieten immer wieder andere Arten. Sonst finde ich das langweilig.“

Von Andrea Posselt