Insbesondere in der Adventszeit geht’s im Postgebäude am Bahnhof rund. Tausende von Päckchen und Paketen werden aufgegeben oder abgeholt. Schlangestehen war auch schon vor Corona angesagt. Weil die Pandemie die Lage weiter verschärft hat, reagiert das Unternehmen. Gifhorn bekommt ein zusätzliches „ Weihnachtspostamt“.

In Gifhorn werde die Deutsche Post DHL Group (DPDHL) bereits ab dem 30. November eine „zusätzliche temporäre Ausgabestelle“ einrichten, bestätigt Oliver Rittmaier von der Postbank, die die Filiale am Gifhorner Bahnhof betreibt. „Diese zusätzliche Ausgabestelle ist derzeit in angemieteten Räumen im Penny Markt am Wilscher Weg 55 geplant“, so der Postbank-Sprecher.

„Erhöhte Sendungsmenge ausgeben“

„Mit dem zweiten Standort soll es gelingen, die erhöhten Sendungsmengen im Weihnachtsgeschäft auszugeben“, ist Oliver Rittmaier zuversichtlich, dass die Idee eine Verbesserung bringt. „Die Empfänger finden auf ihrer Benachrichtigungskarte die Adresse und die Öffnungszeiten dieser zusätzlichen Ausgabestelle“, so Rittmaier.

Maßnahmen gegen Corona-Ansteckungsgefahr

Ganz ohne Schlangestehen wird’s für Gifhorns Postkunden aufgrund der strengen Pandemieregeln jedoch in den nächsten Wochen nicht gehen. Weil die zweite Corona-Welle angerollt sei, habe auch die Postbank Vorkehrungen getroffen, um Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner soweit wie möglich vor einer Ansteckung zu schützen, wirbt Rittmaier um Verständnis für die Maßnahmen. Dazu gehöre auch, dass die Anzahl der Kunden, die sich gleichzeitig in der Filiale befinden dürfen, abhängig von der Fläche ist. Derzeit gelte: ein Kunde pro zehn Quadratmeter.

Gifhorns Postbank-Filiale am Bahnhof: Seit Dienstag gelten geänderte Öffnungszeiten, gearbeitet wird im Corona-Schichtbetrieb. Quelle: Cagla Canidar (Archiv)

„Dadurch ist es möglich, dass mehr Kundinnen und Kunden vor der Filiale warten müssen als sonst üblich“, erklärt Rittmaier. Diese Vorschriften würden allerdings aufgrund der aktuellen Corona-Lage auch für den Einzelhandel gelten, „sodass diese Situation bei den Kundinnen und Kunden bekannt und leider auch nicht zu vermeiden ist“.

Mittagspause und Schichtbetrieb

„Neben den Abstands- und Hygienemaßnahmen werden die Mitarbeiter im Rahmen unserer Präventionsmaßnahmen in wechselnden, voneinander getrennten Teams im Schichtbetrieb arbeiten“, so Rittmaier. Dazu würden die Öffnungszeiten durch eine mittägliche Unterbrechung verkürzt. Seit Dienstag gilt: Die Postbank-Filiale am Bahnhof Gifhorn-Stadt ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags bietet die Postbank ihren Service von 9 bis 12.30 Uhr an.

Informationen per Aushang und Internet

„Die Kunden informieren wir durch einen Aushang in der Filiale über die angepassten Öffnungszeiten“, so Rittmaier. Gesonderte Zeiten für die Ausgabe und Annahme von Paketsendungen seien derzeit nicht geplant. „Detailliert Auskunft über das Filialnetz und die jeweiligen Öffnungszeiten gibt tagesaktuell der Filialfinder auf der Startseite von www.postbank.de“, rät Rittmaier dazu, sich auch im Internet zu informieren.

Von Uwe Stadtlich