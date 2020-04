Paket für Oma, Spargel für uns

Peine/Gifhorn/Wolfsburg

Ostern 2020. Es wird ein anderes Osterfest werden, definitiv. Bislang waren wir entweder mit Marlas Großeltern und Tanten auf Amrum oder haben hier vor Ort leckeren Spargel mit gedämpften Kartoffeln im Wohnzimmer meiner Mutter genossen. Marla macht sich bereits seit Tagen Gedanken über das Osterfest: „Was machen Oma und Opa?“, „Weiß der Osterhase, dass wir dieses Jahr nicht verreisen?“, „Was essen wir und wer kocht das eigentlich?“. Fragen über Fragen.

Wie bereits erwähnt, ist Marla durchaus erfinderisch. Ein bunter, leerer Karton wird fix zum Osterpaket für die Großeltern in Schleswig-Holstein umgewidmet, bestückt mit Süßigkeiten, einer größeren Zahl selbstgemalter Bilder und ein bisschen Deko. Schnell noch eine Karte schreiben (lassen) und ab zur Post. Das wäre erledigt – und was machen wir jetzt in kulinarischer Hinsicht? Da es bei Oma ohnehin immer besser schmeckt, versuche ich erst gar nicht die Kartoffeln in Salzwasser zu koche. Meine Mutter bereitet sie immer in einem ganz alten Alu-Doppeldecker-Dampfgarer zu ... Spargel mit Kartoffeln soll es aber dennoch geben. Marla und ich haben die Herausforderung angenommen und alternative Zubereitungen ausprobiert.

Pfannenspargel mit Backkartoffeln

Zutaten:

1,2 kg Spargel

30 g Butter

Saft einer halben Zitrone

200 ml Wasser

1 kg Kartoffeln

3 EL Öl

Salz, Pfeffer, Zucker

Zubereitung:

Kartoffeln waschen, abbürsten, trocknen und vierteln. Mit Öl mischen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben, salzen und pfeffern. Im heißen Ofen bei 200 Grad (Umluft) auf der mittleren Schiene 25 bis 30 Min. goldbraun backen. Den Spargel schälen und die Enden (ca. 2 cm) abschneiden. In einer großen Pfanne die Butter erhitzen und den Spargel kurz darin andünsten. Wasser und Zitronensaft zugeben, etwa einen halben Teelöffel Salz und einen Teelöffel Zucker darauf verteilen. Kurz durchschwenken, dann mit aufgelegtem Deckel 15 bis 20 Minuten dünsten.

Dazu schmecken Speck-Kresse-Brösel, für die man gut ein trockenes dunkles Brötchen vom Vortag nutzen kann. Auf der Reibe grob zerkleinern, 50 g Bacon und eine Zwiebel fein würfeln. Speck in 1 EL Öl kross braten, Zwiebel am Schluss kurz mitbraten. Beides aus der Pfanne nehmen, 2 EL Butter hineingeben und die Brötchenbrösel darin knusprig braten. Mit der Speckmischung vermengen, salzen und pfeffern und mit der „Ernte“ von einem halben Kästchen Kresse mischen.

Von Laureen Möller