Lektionen in Respekt und Gemeinschaft

Gifhorn

Welche Sprüche und Verhaltensweisen wirken für Mitschülerinnen und Mitschüler verletzend? Was macht sie fröhlich? Wie wichtig ist respektvoller Umgang für die Klassengemeinschaft? Diese Fragen standen im Zentrum eines Projekttages für den fünften Jahrgang am Otto-Hahn-Gymnasium in Gifhorn.

Im Rahmen der AG „Schule mit Courage“ hatten Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen acht bis zwölf das Projekt genau geplant. AG-Leiterin Gabriela Marx: „Es geht uns darum, die jungen Schülerinnen und Schüler für einen respektvollen Umgang miteinander zu sensibilisieren.“

Aufmuntern statt fertigmachen

Zusammen mit den Klassenlehrerinnen und -lehrern und den Schülerpaten der fünften Klassen führten die AG-Schülerinnen und -Schüler die Fünftklässler teils spielerisch, teils auf ernsthafte Weise an das Thema heran. So wurde zunächst im Klassenraum erörtert, was Mitschülerinnen und Mitschüler fertigmachen kann und wie man sie durch aufmunternde Worte oder Verhaltensweisen unterstützt.

Die Sache mit dem Wasserglas

Im zweiten Teil des Projektes ging es dann in die Turnhalle. Hierfür hatte die AG zusammen mit den beiden Schulsozialarbeiterinnen verschiedene kooperative Spiele vorbereitet. Ein Beispiel: Auf einer Plane steht ein volles Wasserglas. Schafft es die Klasse, die Plane hochzuheben, ohne dass das Glas umfällt? So wurde das Thema Respekt noch einmal auf andere Weise erlebbar: Nur wenn alle mitmachen, lässt sich die Aufgabe erfolgreich bewältigen. Werden Einzelne ausgegrenzt, gefährdet dies das Erreichen des Ziels.

Das Otto-Hahn-Gymnasium trägt seit Januar 2018 den Titel „Schule mit Courage – Schule gegen Rassismus“.

