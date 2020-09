Gifhorn

Sie beherrschen Französisch: Acht Schülerinnen des Otto-Hahn-Gymnasiums haben jetzt ihre Zertifikate über die erfolgreiche DELF-Prüfung erhalten. Schulleiterin Susanne Pilarski überreichte die Diplome in den Niveaustufen A2, B1 und B2 an die Schülerinnen Joanne Grove, Carolie Hirsch, Evgenija Howe, Marit Klinge, Anne Knösel, Matilda Koslowki, Jana Paschilke sowie Paulina Savignano. Da sie selbst auch Französischlehrerin ist, brachte Pilarski in ihrer kurzen Ansprache ihr Lob und ihre Anerkennung zum Ausdruck.

DELF-Diplome sind standardisierte und in der ganzen Welt anerkannte Abschlüsse für eine externe Sprachprüfung. Der schriftliche Teil findet weltweit am selben Tag statt, die mündliche Prüfung an einem weiteren Nachmittag.

Die Aufgaben werden vom französischen Kultusministerium entwickelt, und dank eines Abkommens zwischen der französischen Botschaft und dem Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens darf die Prüfung in der Kreisvolkshochschule Gifhorn stattfinden – zweimal jährlich, im Januar und im Juni. Die DELF-Prüfung umfasst die Bereiche Leseverstehen, Textproduktion, Hörverstehen und Sprechen.

Die Arbeitsgemeinschaft läuft seit 20 Jahren

Die Vorbereitung erfolgt seit 20 Jahren in Form einer Arbeitsgemeinschaft nachmittags am Otto-Hahn-Gymnasium. Die Schülerinnen investieren über den Unterricht hinaus Zeit, um sich auf die einzelnen Prüfungsformate vorzubereiten. Es ist dem unermüdlichen Einsatz der Oberstudienrätin Isabelle Pierre zu verdanken, dass diese Arbeitsgemeinschaft seit zwei Jahrzehnten besteht.

Möglichkeit zum Auslands-Studium

Damit unterstützt das OHG besonders interessierte Schülerinnen und Schüler und ermöglicht ihnen den Erwerb eines weltweit anerkannten Diploms, mit dem sie im Ausland studieren können oder das sie bei einer Bewerbung einbringen können. Auf die Frage, wie viele Schülerinnen und Schüler in den 20 Jahren die Prüfung absolviert haben, antwortete Pierre: „Das sind um die 400.“

