Multimedia-Idee des Landkreises für Ostern

Gifhorn

In diesem Jahr werden die bevorstehenden Ostertage für viele anders, als sie es gewohnt sind. Der Landkreis Gifhorn möchte allen Bürgerinnen und Bürgern dennoch ein ganz besonderes Osterfest bescheren.

Lieblingsgeschichten vorlesen

„Dazu setzen wir auf die Kinder hier im Landkreis“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel. „Jedes Kind ist aufgerufen, uns ein Video zu schicken, wie es seine Lieblingsgeschichte zu Ostern vorliest.“ Diese Videos möchte die Kreisverwaltung auf ihrer Facebook-Seite einstellen, sofern die Eltern einverstanden sind. Deswegen schicken die Eltern der jungen Leseratten die Videos bitte mit einer Einverständniserklärung an den Social Media Manager des Landkreises Gifhorn, Jan-Niklas Schildwächter (jan-niklas.schildwaechter@gifhorn.de). Falls die Datei für den Versand per E-Mail zu groß ist, können auch direkt Nachrichten an den Landkreis Gifhorn über Facebook an www.facebook.com/LKGifhorn/ gesendet werden.

Spaß am Vorlesen

Während der Osterfeiertage werden die Videos dann veröffentlicht. Neben den Kindern können aber auch alle anderen mitmachen, die Spaß am Vorlesen haben und ihren Mitmenschen eine Freude machen wollen. „Die Videos haben einen doppelt guten Zweck“, findet Ebel. „Sie vertreiben den Kindern die freie Zeit, sie beschäftigen sich mit ihren Lieblingsbüchern und, was besonders schön ist: die Kinder machen anderen eine Freude.“ Die Videos sollen Bürgerinnen und Bürgern, die aufgrund der aktuellen Regelungen ihre Familie nicht wie gewohnt sehen können, die Zeit zu Hause verkürzen.

