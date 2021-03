Osterfeuer im Landkreis Gifhorn: Was erlaubt ist und was nicht

Landkreis Gifhorn

Zum zweiten Mal in Folge hat Corona die Vorfreude auf Osterfeuer im Landkreis Gifhorn erstickt. Schon seit Wochen haben alle Samtgemeinden und die Stadt verkündet, dass es die beliebten geselligen Events wegen des Infektionsgeschehens nicht geben wird. Was privat erlaubt, ist je nach Gebietseinheit jedoch unterschiedlich.

Generell gilt: Corona-Regeln einzuhalten, steht ganz oben auf der Liste

Regel Nummer eins diktiert Corona: Wer so gar nicht auf Osterfeuer verzichten möchte und ein privates Event plant, muss unbedingt beachten, dass auch dabei das aktuell geltende Gebot der absoluten Kontaktbeschränkung gilt. Möglicherweise trifft der Krisenstab des Landkreises am Mittwoch auch noch die Entscheidung, eine Ausgangssperre zu verhängen. Also: Einfach die Nachbarn rechts und links einzuladen, ist untersagt. Aktueller Stand: Ein Haushalt plus eine Person aus einem zweiten Haushalt sind erlaubt.

In Gifhorn gilt ein Brennverbot bis 31. August

Im Stadtgebiet Gifhorn darf sich die Frage ohnehin niemand stellen: Wie im vorigen Jahr ist eine Verfügung verhängt, dass keinerlei Brauchtums- und Lagerfeuer erlaubt sind – die Regelung gilt bis 31. August. Begründung: „Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie sollen die Feuerwehren im Stadtgebiet Gifhorn nach Möglichkeit einsatzbereit für Notfälle bleiben. Jegliche vermeidbare Belastung der Kräfte ist zu unterlassen, um genügend Einsatzkapazitäten sicherzustellen.“

Appell: Auch auf Feuerschalen verzichten

Feuerstellen bedeuteten stets auch ein Brandrisiko – das wären dann Einsätze der Feuerwehren, die nicht nötig sind, findet die Stadt. Deshalb der Appell von Erster Stadträtin Kerstin Meyer: „Auch wenn das Anzünden von Feuerkörben und Feuerschalen bis zu einem Meter Durchmesser nicht verboten ist, appellieren wir doch eindringlich an alle Gifhornerinnen und Gifhorner, freiwillig darauf zu verzichten. Wir müssen vermeiden, dass die Feuerwehren zu Einsätzen ausrücken müssen, die vermeidbar gewesen wären.“

In der Sassenburg sind private Osterfeuer untersagt

Auch die Gemeinde Sassenburg hat alle Osterfeuer abgesagt, inklusive privaten. Generell erlaubt sind Feuerkörbe und Feuerschalen mit einem Durchmesser von maximal einem Meter. Auch hier der Hinweis: Grünschnitt darf nicht verbrannt werden, allgemeine Regeln wie Rücksicht auf Nachbarn, Verwendung von zugelassenem Holz und Beachten der Waldbrandstufen sind zu beachten.

Feuerschalen sind in Wesendorf erlaubt

Den selben Rahmen nennt auch die Samtgemeinde Wesendorf für den Einsatz von Feuerschalen und Feuerkörben, ausgeschlossen sind Feuertonnen, um wenigstens im privaten und Corona-konformen Rahmen ein Osterfeuer zu machen. Die Verwaltung appelliert an umsichtiges Verhalten, um unnötige Feuerwehreinsätze zu vermeiden. In der Samtgemeinde Meinersen darf ebenfalls kein Osterfeuer stattfinden, in der Samtgemeinde Isenbüttel „ist das Anlegen und Unterhalten von Oster-, Lager- und anderen offenen Feuern verboten“, teilt Bürgermeister Hans-Friedrich Metzlaff mit.

